Μπαρίνοφ για Νίκολιτς: «Μου είχε πει ότι ήθελε να με δει στην ΑΕΚ»

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ ανέφερε σε δηλώσεις πως ο Μάρκο Νίκολιτς του είχε πει κάποτε πως θα ήθελε να τον δει στην ΑΕΚ.

Ο Ντμίτρι Μπαρίνοφ μίλησε σε ρωσικά μέσα για την κατάσταση του συμβολαίου με την Λοκομοτίβ Μόσχας και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον προπονητή της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, με τον οποίο είχε συνεργαστεί εκεί.

Ο Ρώσος μέσος, που συνδέθηκε πρόσφατα με την ΑΕΚ από δημοσιεύματα της πατρίδας του, όμως δεν απασχολεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είπε μεταξύ άλλων πως ο Σέρβος τεχνικός του είχε πει στο παρελθόν θα ήθελε να τον δει με την φανέλα της «Ένωσης».

Στην συνέχεια μίλησε για το θέμα του συμβολαίου του που λήγει και το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Αναλυτικά τα όσα είπα ο Μπαρίνοφ

«Ήμουν συγκεντρωμένος στις διακοπές μου. Δεν με απασχολούσε τίποτα. Φυσικά, γνωρίζω για το ενδιαφέρον της ΤΣΣΚΑ. Ρωτήστε τους εκπροσώπους μου... Αυτή τη στιγμή υποβάλλομαι σε ιατρικές εξετάσεις με την ομάδα. Τι ερωτήσεις μπορείτε να μου κάνετε για άλλες ομάδες; Δεν επικοινώνησαν μαζί μου για νέα προσφορά από τη Λοκομοτίβ. Προφανώς και είμαι ενοχλημένος που δεν μου έκαναν νέα προσφορά. Προφανώς, δεν την άξιζα», τόνισε.



Όσο για την ΑΕΚ; «Επικοινωνώ με τον Νίκολιτς ανά τακτά διαστήματα. Αυτή είναι προσωπική επικοινωνία. Κάποτε μου είχε πει ότι ήθελε να με δει στην ΑΕΚ», ανέφερε, χωρίς να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.