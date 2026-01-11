Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός.

Ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό.

Επικράτησε με 3-0, σημειώνοντας όλα τα σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 1' ο Κατοίκος δεν έδωσε παράβαση σε μαρκάρισμα του Ιβάν στον Τουμπά και κλήθηκε στο VAR από τον Φωτιά για να δει τη φάση. Έδειξε την άσπρη βούλα και ευστόχησε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζούριτσιτς, αφού στην εκτέλεση απέκρουσε ο Τσομπανίδης..

Στο 11' έδωσε πέναλτι για μαρκάρισμα του Τσαούση στον Καλάμπρια, ο Φωτιάς τον κάλεσε ξανά, όμως, δεν άλλαξε την απόφασή του κι ο Ζαρουρί ευστόχησε για το 2-0.

Στο 39' ο Ζαρουρί έκανε μία υπέροχη σέντρα και ο Γεντβάι με κεφαλιά πέτυχε το 3-0, που ήταν και το τελικό σκορ. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τεττέη στο ντεμπούτο του δεν κατάφερε στις φάσεις που του παρουσιάστηκαν να χριστεί σκόρερ.

Στο 60' ο Κατοίκος έδωσε πέναλτι σε μονομαχία του Ιβάν με τον Τουμπά. Ο Φωτιάς πάλι τον κάλεσε στο VAR, διότι δεν υπήρχε παράβαση και ο Κατοίκος ακύρωσε το πέναλτι. Στο 71' ο Πανσερραϊκός σκόραρε για το 3-1 με τον Ιβάν, όμως, το γκολ ακυρώθηκε, αφού ήταν οφσάιντ ο Καρέλης που έκανε το γύρισμα στον Ιβάν.

Οι Σερραίοι στο 87' έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντε Μάρκο.

