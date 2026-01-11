Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε κι εκείνος με την σειρά του την πώληση του Τετέ στην Γκρέμιο και τον ευχαριστήσε για την προσφορά του.

Μετά την Γκρέμιο και ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την μεταγραφή του Τετέ στον βραζιλιάνικο σύλλογο. Ο 25χρονος εξτρέμ επέστρεψε έτσι στην ομάδα την οποία τον ανέδειξε, της φανέλα της οποίας δεν πρόλαβε να φορέσει σε επίπεδο πρώτης ομάδας.

O Τετέ φόρεσε την φανέλα των «πρασίνων» για 76 παιχνίδια σκοράροντας 13 γκολ και δίνοντας 10 ασίστ σε περισσότερα από 5 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.

Το «τριφύλλι» καρπώθηκε ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6 εκατ. ευρώ από την παραχώρησή του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Ματέους Τετέ στη Γκρέμιο της Βραζιλίας.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε το 2024 από τη Γαλατασαράι και έγινε άμεσα βασικό στέλεχος της ομάδας. Με το Τριφύλλι κατέγραψε 75 συμμετοχές και 13 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τετέ σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».