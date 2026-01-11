Νίκολιτς: «Ούτε ένας παίκτης μας δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Νova μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΕΚ μπήκε με το... αριστερό στο 2026. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρόλο που προηγήθηκε στην έδρα του Άρη ισοφαρίστηκε και τελικά άφησε δυο βαθμούς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με αποτέλεσμα να την προσπεράσει στην κορυφή ο Ολυμπιακός (39-38).

Ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Νova μετά το παιχνίδι και εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για την εικόνα της ομάδας του, το επίπεδο της συγκέντρωσης και τα λάθη που έγιναν, ενώ χαρακτήρισε «ανόητο» το γκολ της ισοφάρισης.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Δεν ήταν η συγκέντρωση μας στο κατάλληλο επίπεδο. Τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι δύσκολα και ειδικά όταν παίζουμε στην έδρας ομάδας όπως είναι ο Άρης.

Βάλαμε γκολ από λάθος του αντιπάλου, όμως δεχτήκαμε ένα ανόητο γκολ. Σήμερα ούτε ένας παίκτης δεν είχε την απόδοση που θα έπρεπε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος».