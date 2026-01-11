Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Βασικός ο Τεττέη, επιστροφή Πελίστρι
Ο Ανδρέας Τεττέη γράφει στο αποψινό ματς με τον Πανσερραϊκό την πρώτη του συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό.
Ο διεθνής επιθετικός, λόγω και της απουσίας του Ντέσερς επιλέχθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ στην αρχική ενδεκάδα. Σ' αυτή βρίσκεται και ο Φακούντο Πελίστρι. Ο 24χρονος Ουρουγουανός εξτρέμ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, έπειτα κι από την πώληση του Τετέ θα σηκώσει το βάρος στο δεξί άκρο.
Ο Πελίστρι πρώτη και τελευταία, μέχρι σήμερα, φορά που έπαιξε στο πρωτάθλημα ήταν στις 9 Νοεμβρίου με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, όταν αντικατέστησε στο 80' τον Τζούριτσιτς.
Στο τέρμα θα είναι ο Κότσαρης, δεξί μπακ ο Κώτσιρας και αριστερά ο Καλάμπρια. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Τουμπά, Γεντβάι, αφού ο Πάλμερ-Μπράουν είναι τιμωρημένος.
Στα χαφ θα είναι οι Τσιριβέγια, Τσέριν, δεξιά όπως αναφέραμε ο Πελίστρι, σε ρόλο δεκαριού ο Τζούριτσιτς κι αριστερά ο Ζαρουρί. Τιμωρημένοι να θυμίσουμε ότι είναι και οι Μπακασέτας, Πάλμερ - Μπράουν, Παντελίδης.
Στον πάγκο είναι τα δύο από τα τέσσερα χειμερινά μεταγραφικά αποκτήματα, αφού ο Παντελίδης είναι τιμωρημένος, οι Τσάβες, Κοντούρης. Επίσης στον πάγκο θα καθίσουν οι Σάντσες - Κυριακόπουλος, όπως και ο Τόνι Βιλένα!
Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, θα έχει στη διάθεσή του και τους Τσάβες, Γείτονα, Σιώπη, Ρενάτο Σάντσες, Ίνγκασον, Κοντούρη, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Μπόκο, Βιλένα, Κυριακόπουλο.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
