Κότσαρης: «Στην αρχή έπαθα σοκ, δεν πίστευα ότι θα γυρίσω στον Παναθηναϊκό»

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης μίλησε για την απρόσμενη επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, την δουλειά που έγινε στην διακοπή και τα κλειδιά για ένα καλύτερο μέλλον για τον σύλλογο.

Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη από τότε που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό για τις ανάγκες του MatchDay Mag των «πρασίνων» για την αποψινή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας αναφέρθηκε στις προπονήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της διακοπής και τη σημασία αυτών, αλλά και στην ανάγκη όλοι να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αλλάξει η κατάσταση και να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ακόμη, εξήγησε πόσο σοκαριστική ήταν για κείνον η εμπείρια που βίωσε όταν έμαθε πως τον θέλει πίσω το «τριφύλλι», το οποίο θεωρεί... δεύτερο σπίτι του, αφού μέχρι τότε είχε εγκαταλείψει την ιδέα πως θα επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα.

Η συνέντευξη του Κωνσταντίνου Κότσαρη

Αρχίζει μια νέα χρονιά με όνειρα, στόχους και προσδοκίες. Ποια είναι η ευχή σου για όσα έρθουν;

Εύχομαι να είναι μια χρονιά στην οποία θα τεθούν οι βάσεις κυρίως σε ομαδικό επίπεδο. Αλλά και εγώ ατομικά να μπορέσω να αποτελέσω κομμάτι μιας προσπάθειας στην οποία ο Παναθηναϊκός θα πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και εύχομαι, επειδή το 2026 είναι δύσκολο, να τεθούν οι βάσεις ώστε το 2027 να μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

Το 2026 αρχίζει με παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό. Με όλα όσα διδάχθηκε η ομάδα το προηγούμενο διάστημα, ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσετε από εδώ και πέρα;

Πρέπει να έχουμε περισσότερη σταθερότητα. Να μην έχουμε αυτά τα πισωγυρίσματα. Να βελτιωθούμε και βήμα-βήμα να μπορέσουμε να κάνουμε ένα καλό σερί και να κερδίσουμε περισσότερους αγώνες. Αυτό θα φέρει και καλύτερη ψυχολογία στην ομάδα και αυτοπεποίθηση και σιγά-σιγά θα μπορούμε να προχωρήσουμε πιο ψηλά.

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, ενώ παράλληλα στο παιχνίδι του α’ γύρου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 στις Σέρρες. Στα… χαρτιά μοιάζει με εύκολο ματς, αν και η ιστορία μάς έχει διδάξει πως δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Με την εμπειρία που έχετε αποκομίσει μέχρι στιγμής στη σεζόν, ποια είναι η νοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα μπαίνοντας σε αυτό το παιχνίδι;

Γενικά θεωρώ ότι δεν μπορείς να υποτιμάς κανέναν αντίπαλο. Ειδικά ομάδες όπως ο Πανσερραϊκός που παλεύουν για τη σωτηρία τους. Είναι πολύ επικίνδυνες και μπορούν πάντα να σου κάνουν ζημιά. Δεν έχουν και τίποτα να χάσουν. Σίγουρα από την πλευρά μας πρέπει να έχουμε σταθερότητα και να δείξουμε αποφασιστικότητα προκειμένου να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Θέλουμε νίκες για να μπορέσουμε να χτίσουμε μια βάση και για να μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση ενόψει των αγώνων που ακολουθούν. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Αλλά και ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Είμαστε Παναθηναϊκός άλλωστε. Δεν επιτρέπεται να χάνουμε, και κυρίως δεν επιτρέπεται να δίνουμε την ευκαιρία σε κανέναν αντίπαλο να διεκδικεί κάτι…

Η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής η ομάδα δίνει πολλές φορές στον αντίπαλο το δικαίωμα να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Πώς αλλάζει αυτό;

Θεωρώ ότι πρέπει σιγά-σιγά να το ξαναχτίσουμε. Οποιοσδήποτε αντίπαλος παίζει απέναντί μας, πρέπει να νιώθει ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να διεκδικήσει κάτι. Είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, είτε ακόμη και πριν το παιχνίδι, να σκέφτεται ότι παίζει με τον Παναθηναϊκό, κι ό,τι κι αν κάνει, και στην καλύτερη μέρα να βρεθεί, να ξέρει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει κάτι.

Η διακοπή των εορτών έδωσε στην ομάδα χρόνο για ξεκούραση αλλά και εντατική δουλειά. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη περίοδος που είχατε «καθαρό» χρόνο με τον προπονητή σας για να δουλέψετε με ηρεμία, δίχως να υπάρχει ένα βεβαρημένο πρόγραμμα με ματς ανά τρεις ημέρες. Πώς λειτούργησε αυτή η περίοδος για την ομάδα;

Ήταν μια καλή περίοδος για εμάς και ήταν μια καλή ευκαιρία για να δουλέψουμε έτσι όπως θέλει ο κόουτς. Να προσθέσουμε πράγματα στο παιχνίδι μας και να βελτιώσουμε όσα δεν κάναμε τόσο καλά. Πράγματι, με τα πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια είναι δύσκολο να αλλάξεις πράγματα, να βελτιώσεις τις αδυναμίες σου. Ακολουθεί ένα πολύ απαιτητικό σερί παιχνιδιών, οπότε ήταν πολύ σημαντικό να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα για να βελτιωθούμε.

Αναφέρθηκες στο απαιτητικό πρόγραμμα του Ιανουαρίου. Υπάρχουν πολλά, δύσκολα και σημαντικά παιχνίδια και στους τρεις στόχους που έχει θέσει η ομάδα. Πώς πρέπει να τα αντιμετωπίσετε;

Θεωρώ ότι βήμα-βήμα, παιχνίδι με το παιχνίδι, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και έτσι να χτίσουμε όσο μπορούμε, με καλές εμφανίσεις και νίκες, μια καλύτερη κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να το γυρίσουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και το κλίμα που επικρατεί.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια φάση ολικής αναδιάρθρωσης αλλά παράλληλα έχει την υποχρέωση να διεκδικήσει τους άμεσους στόχους του σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League. Πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτές οι δύο συνθήκες;

Επειδή είμαστε Παναθηναϊκός, παρότι βρισκόμαστε σε μια φάση αναδιαμόρφωσης, πρέπει να κυνηγήσουμε όλους τους στόχους μας, όλα τα παιχνίδια. Οπότε, πρέπει να κάνουμε μια ανασυγκρότηση μεταξύ μας όλοι στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε πίστη στο πλάνο που ακολουθούμε. Και μόνο έτσι, μέσα από τις δυσκολίες και από όλα αυτά τα παιχνίδια, μπορούμε να χτίσουμε τον χαρακτήρα μας και να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για να κάνουμε αυτό που πρέπει στο μέλλον.

Νιώθεις αισιόδοξος για το πρότζεκτ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην ομάδα;

Ναι, σίγουρα! Είναι φανερό πως υπάρχει διάθεση από όλους να γίνουν κινήσεις για να βελτιωθεί η ομάδα σε όλους τους τομείς. Καθημερινά το βλέπουμε αυτό και με προσθήκες παικτών και με νέα πρόσωπα σε πολλές θέσεις. Οπότε, νομίζω ότι κινούμαστε σε μια πολύ καλή κατεύθυνση και αισιοδοξώ ότι θα τα καταφέρουμε.

Είσαι ένα παιδί βγαλμένο απ’ τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού. Πώς ένιωσες όταν χτύπησε το τηλέφωνο και άκουσες το «σε θέλουμε στον Παναθηναϊκό»;

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή έπαθα ένα σοκ. Δεν το πίστευα. Είχε φύγει λίγο απ’ το μυαλό μου ότι μπορεί να ξαναγυρίσω. Μετά που το συνειδητοποίησα, εννοείται πως ήμουν πολύ χαρούμενος γιατί θα γύριζα πίσω στην ομάδα, στην οποία έχω μεγαλώσει. Και μάλιστα σε μια περίοδο που ο σύλλογος έχει ξεπεράσει τις δυσκολίες που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Στην προηγούμενη θητεία μου η ομάδα ήταν σε δύσκολη φάση. Το διεκδικήσαμε κάποια στιγμή, προσπαθήσαμε να κάνουμε πράγματα στο πρωτάθλημα, αλλά ήταν άλλες εποχές πιο δύσκολες. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση στην οποία έχει τον τρόπο και τους ανθρώπους για να το καταφέρει, οπότε για μένα είναι ακόμα πιο ευχάριστο αυτό το γεγονός. Γιατί πραγματικά κι εγώ θέλω να κερδίσουμε τίτλους με την ομάδα μου. Μακάρι να είμαι και εγώ κομμάτι αυτής της ιστορίας για να καταφέρουμε να φτάσουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που του αξίζει.

Η θέση του τερματοφύλακα έχει πάντοτε τις ιδιαιτερότητές της. Πήρες χρόνο, έκανες συμμετοχές, έδειξες την ποιότητά σου. Πώς αισθάνεσαι αγωνιστικά;

Σίγουρα βρίσκομαι σε μια άλλη φάση συγκριτικά με την προηγούμενη θητεία μου στον Παναθηναϊκό. Είμαι πολύ πιο ώριμος από ό,τι ήμουν στο πρώτο μου πέρασμα από την ομάδα. Προφανώς ξέρω ότι στη θέση του τερματοφύλακα μπορεί να χρειαστεί να παίξεις ανά πάσα στιγμή, αλλά μπορεί και να είσαι εκτός για ένα μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι με την ωριμότητα που έχω αποκτήσει και την εμπειρία μου, μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Για μένα το σημαντικότερο είναι, είτε χρειαστεί για ένα, δύο, τρία παιχνίδια, είτε για δέκα ή παραπάνω, να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα για να πετύχουμε τους στόχους μας.

Τι σημαίνει Παναθηναϊκός για ένα παιδί που ήρθε στις ακαδημίες σε ηλικία έντεκα ετών και σήμερα αγωνίζεται στην πρώτη ομάδα;

Ουσιαστικά ξεκίνησα το ποδόσφαιρο από εδώ, από τον Παναθηναϊκό. Και μέσα από το ποδόσφαιρο έχω κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Οπότε, ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο σπίτι μου…