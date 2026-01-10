Ο Ισπανός τεχνικός είναι που κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Ισπανός κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Βασικοί επελέγησαν οι Γκαρθία και Γιαζίτζι. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό της Stoiximan Super League 1, που θα γίνει στο Περιστέρι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Γιαζίτζι και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

