Ολυμπιακός: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για τον Ατρόμητο με Γκαρθία και Γιαζίτζι
Ο Ισπανός κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Βασικοί επελέγησαν οι Γκαρθία και Γιαζίτζι. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό της Stoiximan Super League 1, που θα γίνει στο Περιστέρι: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Μπιανκόν και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Γιαζίτζι και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.