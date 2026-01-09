Ολυμπιακός: Έτσι διαμορφώνεται το πρόγραμμα μετά την αναβολή κόντρα στον Αστέρα AKTOR
Ο Ολυμπιακός ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και έτσι θα έχει αρκετές μέρες μεταξύ του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο και της Λεβερκούζεν στο Champions League για να προετοιμαστεί κατάλληλα.
Πρόκειται για δύο αναμετρήσεις που παίζουν βασικό ρόλο για τη συνέχεια στους δύο από τους τρεις στόχους της ομάδας, οπότε αποφασίστηκε να ζητηθεί αναβολή της μάχη με τους Αρκάδες.
Έτσι, το πρόγραμμα του Ιανουαρίου διαμορφώνεται ως εξής:
- Ατρόμητος - Ολυμπιακός (10/1, 19:30) - 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague
- Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (14/01, 18:30) - Προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος
- Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (17/01, 18:30) - 17η αγωνιστική Stoiximan Superleague/ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ
- Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (20/01, 22:00) - 7η αγωνιστική του Champions League
- Ολυμπιακός - Βόλος (24/1, 17:00) - 18η αγωνιστική της Stoiximan Superleague
- Άγιαξ - Ολυμπιακός (28/1, 22:00) - 8η αγωνιστική του Champions League
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.