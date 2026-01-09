«Η Γουιντάντ ενδιαφέρεται για τον Ελ Καμπί που έχει προτάσεις από Ιταλία και όχι μόνο»

Το όνομα του Αγιούμπ Ελ Καμπί συνεχίζει να απασχολεί στην Ευρώπη και στον κόσμο λόγω των επιδόσεων του με τον Ολυμπιακό και το Μαρόκο.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί ονειρεύεται το τρόπαιο του Copa Africa καθώς βρίσκεται στα ημιτελικά της διοργάνωσης με το Μαρόκο και οι επιδόσεις του έχουν προσελκύσει ακόμα περισσότερους συλλόγους στο κατώφλι του.

Το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και τα δημοσιεύματα έχουν πάρει... φωτιά γύρω από το μέλλον του και για τις ομάδες που τον θέλουν.

Σύμφωνα με το « winwin », Η Γουιντάντ είναι ένας από τους συλλόγους που ενδιαφέρονται σοβαρά για τον 32χρονο φορ των Πειραιωτών ωστόσο αποτελεί μία δύσκολη και περίπλοκη περίπτωση.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, εκτός από το κομμάτι της ανανέωσης με τον Ολυμπιακό, ο Ελ Καμπί βρίσκεται ψηλά στη λίστα ομάδων από τη Serie A αλλά και ομάδων από άλλες χώρες της Ευρώπης.