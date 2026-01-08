Και τυπικά παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Πεπ Μπιέλ με την Σάρλοτ μετά τον δανεισμό να αγοράζει τον Ισπανό μεσοεπιθετικό. Τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους οι Πειραιώτες.

Στο MLS και την Σάρλοτ θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο Πεπ Μπιέλ, αλλά πλέον όχι ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Οι Αμερικανοί μετά το τέλος του δανεισμού του Ισπανού μεσοεπιθετικού των «ερυθρολεύκων» απιοφάσισαν να αγοράσουν τον παίκτη δίνοντας στους Πειραιώτες 3.5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μπιέλ που σε 29 συμμετοχές στο MLS είχε 11 γκολ και 11 ασίστ φέτος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο. Θυμίζουμε πως οι Πειραιώτες είχαν αποκτήσει τον Μπιέλ από την Κοπεγχάγη δίνοντας στους Δανούς 6.000.000 ευρώ, με το συμβόλαιο να λήγει το 2027.

Στον Ολυμπιακό ο Μπιέλ αγωνίστηκε σε 59 παιχνίδια έχοντας σκοράρει 12 φορές και δίνοντας και 8 ασίστ. Στους Αμερικανούς συνολικά έπαιξε 40 ματς με 12 τέρματα και 14 ασίστ, νούμερα που έκαναν τους ανθρώπους της ομάδας να αποφασίσουν όχι μόνο να τον κρατήσουν, αλλά και να τον αγοράσουν από τον Ολυμπιακό.