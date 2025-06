Στο MLS και στη Σάρλοτ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πεπ Μπιέλ με τον Ισπανό να παραμένει δανεικός από τον Ολυμπιακό!

Το MLS παραμένει ο σταθμός στον οποίο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πεπ Μπιέλ. Ο σύλλογος του MLS ανακοίνωσε την επέκταση του δανεισμού του Ισπανού, ενώ διατηρεί και την οψιόν αγοράς του από τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε ότι με την Σάρλοτ, ο 28χρονος μετράει μέχρι στιγμής σε 31 ματς, 8 γκολ και 11 ασίστ.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο Μαέστρος μας από τη Μαγιόρκα είναι έτοιμος για περισσότερα. Ο Σύλλογος επέκτεινε τον δανεισμό του μέσου Pep Biel μέχρι το τέλος της σεζόν MLS του 2025 με επιλογή αγοράς».

The Club has extended the loan of midfielder Pep Biel through the end of the 2025 MLS season with a purchase option.