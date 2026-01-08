Άρης: Έρχεται την Παρασκευή ο Μάρτιν Χόνγκλα
Είναι δεδομένη η συμφωνία του Άρη με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου και στη συνέχεια την αγορά των δικαιωμάτων του. Αυτή θα επικυρωθεί με την άφιξη του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη καθώς θα φτάσει την Παρασκευή (9/1) για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις καθώς επίσης και για να μπει στο πρόγραμμα της ομάδας.
Ο 27χρονος Καμερουνέζος μέσος θα αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή των «κίτρινων» οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο τελικό στάδιο των επαφών και με αριστερό full back.
