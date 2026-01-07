Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, η Γοδόι Κρουζ δεν ικανοποιείται από την πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο.

Νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή δίνει μία διαφορετική διάσταση στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο. Ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X σχετικά με την μεταγραφικη υπόθεση του Αργεντινού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ.

Εκείνος ανέφερε πως η ομάδα από την Αργεντινή στην οποία ανήκει ο νεαρός εξτρέμ δεν θεωρεί ικανοποιητική την προσφορά του Παναθηναϊκού ενώ διευκρίνισε πως στο αργεντίνικο κλαμπ συνεχίζουν να πιστεύουν πως ο παίκτης θα καταλήξει στην Ρίβερ Πλέιτ, που είναι και η επιθυμία του πρέοδρου.

Τέλος, σημειώνει ο παίκτης δεν έχει ακόμη πάρει απόφαση για το μέλλον, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το ρεπορτάζ που αναφέρει πως εκείνος έχει επιλέξει την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό.

🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz consideró insuficiente la propuesta de #Panathinaikos 🇬🇷 por Santino Andino.



📍Desde el club mendocino sostienen que el futbolista recalará en #River.



📌El jugador aún no decidió su futuro.#mercadodepasestyc pic.twitter.com/SweomGXpWl January 7, 2026

Το σημαντικό που προκύπει από το ρεπορτάζ αυτό, αν είναι αληθές, είναι πως πλέον ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ έχει επικοινωνία με τους επίδοξους μνηστήρες κι έχει έτσι ξεκινήσει διαπραγμάτευσει, επειδή μέχρι στιγμής απέφευγε να απαντήσει.