Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Η Γοδόι θεωρεί ανεπαρκής την πρόταση των «πρασίνων» για Αντίνο λένε οι Αργεντίνοι

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Σαντίνο Αντίνο

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, η Γοδόι Κρουζ δεν ικανοποιείται από την πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός για τον Σαντίνο Αντίνο.

Νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή δίνει μία διαφορετική διάσταση στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο. Ο δημοσιογράφος Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X σχετικά με την μεταγραφικη υπόθεση του Αργεντινού εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ.

Εκείνος ανέφερε πως η ομάδα από την Αργεντινή στην οποία ανήκει ο νεαρός εξτρέμ δεν θεωρεί ικανοποιητική την προσφορά του Παναθηναϊκού ενώ διευκρίνισε πως στο αργεντίνικο κλαμπ συνεχίζουν να πιστεύουν πως ο παίκτης θα καταλήξει στην Ρίβερ Πλέιτ, που είναι και η επιθυμία του πρέοδρου.

Τέλος, σημειώνει ο παίκτης δεν έχει ακόμη πάρει απόφαση για το μέλλον, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με το ρεπορτάζ που αναφέρει πως εκείνος έχει επιλέξει την Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό.

Το σημαντικό που προκύπει από το ρεπορτάζ αυτό, αν είναι αληθές, είναι πως πλέον ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ έχει επικοινωνία με τους επίδοξους μνηστήρες κι έχει έτσι ξεκινήσει διαπραγμάτευσει, επειδή μέχρι στιγμής απέφευγε να απαντήσει.

     

