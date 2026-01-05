Ολλανδικά ΜΜΕ: «Ο αριστερός μπακ Κέμπερ απέρριψε ελληνική ομάδα»

Ρεπορτάζ στην Ολλανδία μετέφεραν πώς ο 26χρονος, που υπήρξε διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Ολλανδίας, έδωσε αρνητική απάντηση σε σύλλογο από την Ελλάδα.

Πρόκειται για τον 26χρονο αριστερό μπακ, Ρόι Κέμπερ, που ανήκει στην ομάδα της Μπρέντα και ο οποίος παίζει και ως στόπερ. Ολλανδικά ρεπορτάζ όπως αυτό του Vi.nl σημειώνουν ότι απέρριψε ομάδα από την Stoiximan Super League 1, χωρίς ωστόσο να τονίζεται ποιός ήταν αυτός ο ελληνικός σύλλογος. Ο Κέμπερ, διεθνής με την Ολλανδία σε επίπεδο μικρών Εθνικών και αρχηγός της Μπρέντα, προτίμησε να μείνει στην χώρα του. Ο Ρόι Κέμπερ έχει φέτος 18 ματς με 2 γκολ και 3 ασίστ με την φανέλα της Μπρέντα, που δεν έχει καθόλου καλή πορεία στην Ολλανδία.