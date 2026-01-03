Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό μετά το νοκ-άουτ του Ντέσερς, την διαφαινόμενη πώληση του Τετέ, την κοσμογονία του Γενάρη και την πιο σημαντική... μεταγραφή, αυτή του Ράφα Μπενίτεθ.

Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την εκπομπή των Galacticos στις 9 Δεκεμβρίου. Ο τίτλος της εκπομπής ήταν ''Σύνδεση με Αστάνα για τον τελικό του ΟΣΦΠ και η κοσμογονία στον Παναθηναϊκό''. Σε μία εποχή όπου στον ορίζοντα φαίνονταν 3-4 προσθήκες, ίσως ήταν υπερβολική η πρόβλεψη μέσα από το ρεπορτάζ αλλά στις αρχές του έτους το... κουμπί πατήθηκε και οι σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ υλοποιούνται. Με ένα πάρε-δώσε, το οποίο δεν θα έχει προηγούμενο σε σχέση με όσα έχουν συμβεί μήνα Ιανουάριο στο Τριφύλλι εδώ και δέκα χρόνια.

Ήδη έχουν αποκτηθεί τέσσερις ποδοσφαιριστές. Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες.

Αναμένονται τουλάχιστον ακόμη τέσσερις! Ένας κεντρικός χαφ, δύο εξτρέμ και ένας αριστερός μπακ. Οι τρεις πρώτοι ενδεκαδάτοι, για βασικοί, παίκτες που θεωρητικά θα μπορούν να κάνουν την διαφορά και ο τελευταίος της εξίσωσης θα μπορεί να δημιουργήσει ένα δίδυμο ισάξεων λύσεων με τον Κυριακόπουλο.

Αυτοί που ήδη έχουν έρθει σίγουρα φέρνουν έναν νέο αέρα στο Κορωπί, σίγουρα βάζουν έξτρα κίνητρο και θέληση σε αποδυτήρια που θυμίζουν... δημόσιο αλλά σε πρώτη φάση από κανέναν δεν υπάρχει η απαίτηση να αλλάξει την ζωή του Παναθηναϊκού πάνω στο χορτάρι. Φυσικά υπάρχει μεγάλη προσμονή για το πρότζεκτ του Τεττέη αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό.

Οκτώ-τουλάχιστον- νέα πρόσωπα, λοιπόν, και παράλληλα η διαφαινόμενη πώληση του πιο ακριβοπληρωμένου(2.8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε μία από τις ''τρέλες'' του καλοκαιριού του 2024) και ποιοτικού παίκτη του ρόστερ, του Τετέ, ο οποίος φέτος δεν έχει καμία σχέση με την περσινή του παρουσία, όπως και κανείς άλλος, για να είμαστε δίκαιοι, σε ένα συνδυασμό ατομικής ευθύνης και έλλειψης ποδοσφαιρικής ταυτότητας στον σύλλογο εξαιτίας των πολλών και συχνών αλλαγών στην άκρη του πάγκου.

Μικρή παρένθεση: Ο Τετέ είναι ένας εξαιρετικός εξτρέμ. Υπερπληρωμένος για αυτά που δίνει; Ναι. Από την άλλη σε μία σεζόν όπου καίγεσαι για να μην καταστραφεί η χρονιά που έχει στραβώσει για τα καλά και υπάρχει ορατός κίνδυνος να μείνεις εκτός τετράδας, δεν έχεις την πολυτέλεια να παραχωρείς τέτοιους ποδοσφαιριστές. Και ας μην είναι καλά φέτος. Από την άλλη, όμως, όταν φωτογραφίζεται με την φανέλα άλλου συλλόγου, όταν σου λέει στα μούτρα ''δεν θέλω να παίζω πια για εσένα'' και φέρνει και πρόταση κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ, τι κάνεις; Το ουσιαστικό ζήτημα, βέβαια, δεν είναι αυτό.

Ο Τετέ θα φύγει(όταν τις επόμενες ώρες υπάρξει οριστική συμφωνία γιατί και σήμερα κανονικά ήταν στο Κορωπί), κάποιος άλλος θα έρθει. Το θεμελιώδες ζήτημα για τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με το γιατί δεν θέλει να παίζει πια για εσένα, με το γιατί ο περσινός παιχταράς έγινε το φετινό ''φάντασμα'' του καλού του εαυτού ή για να είμαστε δίκαιοι, γιατί δεν είναι το ίδιο επιδραστικός με πέρσι. Ναι περίεργος ο ατζέντης του, αλλά το σημαντικό είναι πάντα να βλέπεις τι θα μπορούσες εσύ να κάνεις καλύτερα ως οργανισμός. Γενικότερα. Κλείνει η παρένθεση.

Να συμφωνήσουμε σε κάτι; Ποτέ και για κανέναν λόγο τέτοιες σαρωτικές αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό τον Ιανουάριο δεν είναι επιθυμητές. Δεν είναι το ιδανικό. Ακόμη και όταν υπάρχει αλλαγή προπονητή, εκείνος καλείται να δουλέψει, να βελτιώσει, να βάλει την σφραγίδα του σε αυτούς που συνάντησε στο προπονητικό κέντρο και με κάποιες διορθωτικές κινήσεις να παρουσιάσει ένα καλύτερο σύνολο που θα διεκδικήσει και θα κατακτήσει τους στόχους της σεζόν. Ώστε να μην χαθεί η χημεία, η συνοχή, οι ομαδικοί δεσμοί που προυπήρχαν. Πράγματα που στον Παναθηναϊκό, δυστυχώς δεν υπάρχουν.

Ο προπονητής, ο Ράφα Μπενίτεθ και η νέα ποδοσφαιρική εποχή με Μπαλντίνι, Κοτσόλη, Κορόνα έκριναν πως πρέπει να γίνουν σαρωτικές αλλαγές μεσούσης της σεζόν. Όσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό για κάποιους αλλά τόσο απαραίτητο μπορεί να είναι για κάποιους άλλους.

Μόνο η συνέχεια της σεζόν θα δείξει με ασφάλεια τα αποτελέσματα των χειμερινών επιλογών και το που θα οδηγήσει η κοσμογονία. Σίγουρα δεν είναι μια ιδανική κατάσταση. Τούτο, όμως, που θα έχει την μεγαλύτερη σημασία για τον Παναθηναϊκό δεν είναι οι μεταγραφές. Είναι σημαντικές, προφανώς. Ειδικά στη μεσαία γραμμή, όπου υπάρχει τεράστια τρύπα στο ''8''.

Δεν είναι, όμως, σε καμία περίπτωση το πιο σημαντικό από αυτά που περιμένει ο Παναθηναϊκός μέσα στο 2026. Είναι ζωτικής σημασίας η δουλειά του προπονητή. Το Α και το Ω. Να μπορέσει δηλαδή ο Ράφα Μπενίτεθ να βάλει την σφραγίδα του στο σύνολο, να παρουσιάσει μία καλύτερη ομάδα με συγκεκριμένη αγωνιστική ταυτότητα, η οποία μέσα από την εικόνα και τα αποτελέσματα θα γεννήσει ελπίδα και προσδοκίες για την επόμενη σεζόν, γλιτώνοντας ό,τι έχει απομείνει από στόχους. Ο Παναθηναϊκός έφερε το σπουδαιότερο βιογραφικό ever, πλήρωσε τα περισσότερα λεφτά ever, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν υψηλές, στα πλαίσια του λογικού, απαιτήσεις.

Mέσα σε όλα ήρθε και ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Σίριλ Ντέσερς. Σε μία προσπάθεια να σουτάρει σε προπόνηση της Εθνικής Νιγηρίας. Παίκτης που τα τελευταία χρόνια έπαιζε σχεδόν 40 ματς και πέρσι 50+, αποκτήθηκε με 5.5 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι και θα γράψει κοντά στο εξάμηνο εκτός από την ημέρα που φόρεσε την φανέλα του Παναθηναϊκού. Οι πύλες του ανεξήγητου.

Η επιστροφή του υπολογίζεται σε τρεις μήνες. Καλό Απρίλιο. Και κάπως έτσι από εκεί που πέρσι είχε βασικό φορ τον Φώτη Ιωαννίδη, φέτος απέκτησε τον Ντέσερς, ξέμεινε από σημείο αναφοράς στο 9, το ''πήρε γκολτζή κλάσης το καλοκαίρι'' δεν υπάρχει πια, το ξεχνάμε για τους επόμενους μήνες, δεν το βίωσε καν από το ξεκίνημα της σεζόν. Επαναλαμβάνουμε σε μία σεζόν όπου έχει στραβώσει για τα καλά και δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για... μισό λάθος.

Αυτή την στιγμή ο σχεδιασμός των ανθρώπων του Τριφυλλιού δεν προβλέπει απόκτηση φορ. Αυτά είναι πράγματα που αλλάζουν μέχρι το φινάλε του μεταγραφικού παραθύρου. Η ταπεινή μας άποψη είναι πως ο Παναθηναϊκός ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να πάρει σέντερ φορ που όχι απλά θα προστεθεί στους ήδη υπάρχοντες αλλά θα είναι επιπέδου Ντέσερς. Δηλαδή... σεσημασμένος σκόρερ που θα έρθει να καλύψει το κενό του Νιγηριανού στράικερ. Αυτό δεν του έλειπε του Παναθηναϊκού; Αυτό του λείπει και τώρα, χωρίς σε καμία περίπτωση αυτή η σκέψη να αποτελεί μομφή για τον Τεττέη που το παιδί μόλις ήρθε στο Κορωπί αλλά όχι για να μπει στα... παπούτσια του Ντέσερς. Μακάρι να το καταφέρει αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι τις 29 Ιανουαρίου το Τριφύλλι δεν μπορεί να ανάψει... πράσινο για παραχώρηση επιθετικού που βρίσκεται στην λίστα(Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς). Εκτός και αν αποφασίσει να παίξει παιχνίδια κρίσιμα με έναν διαθέσιμο σέντερ φορ, πράγμα απίθανο.

Τρεις αλλαγές θα μπορεί να κάνει. Όχι στη League Phase. Στα νοκ-άουτ. Οπότε το κενό του Τετέ τώρα δεν καλύπτεται, όπως δεν θα μπορεί να καλυφθεί άμεσα αυτό του Ντραγκόφσκι ή του Μλαντένοβιτς, αν φέρουν προτάσεις και αποχωρήσουν.

Με, όπως όλα δείχνουν, οκτώ νέα πρόσωπα, το ποιοι θα δηλωθούν στην Ευρώπη είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση. Σίγουρος θα πρέπει να θεωρείται ο κεντρικός χαφ, ο ένας εξτρέμ και... βλέπουμε. Αυτό, όμως, δεν θα πρέπει να περιορίσει τις βλέψεις του Παναθηναϊκού για σημαντική και ποιοτική ενίσχυση.

Όπως τα έχει κάνει στο πρωτάθλημα, το Europa League είναι το ''ευ ζην''. Για να σκεφτείς το ''ευ ζην'' θα πρέπει να κρατηθείς στη... ποδοσφαιρική ζωή στο πρωτάθλημα και να μην γράψεις ιστορία μένοντας εκτός play offs και παράλληλα να κατακτήσεις το Κύπελλο. Οπότε ας έρθουν καλοί παίκτες και κάποιοι από αυτούς ας μείνουν κι εκτός ευρωπαϊκής λίστας...