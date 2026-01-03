Ο Γιάννης Σερέτης εξηγεί γιατί η τρομερή ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες του Panathinaikos BC θα ήταν ωφέλιμη για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.

O ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ειδικά ο σημερινός Παναθηναϊκός που δεν μπορεί ούτε καν να κάνει τον πρωταθλητισμό που έκανε επί δύο χρόνια, ουδεμία σχέση έχει με τον Panathinaikos BC. Πριν από... 30 χρόνια, όταν ο πρώτος «Panathinaikos» έφτανε στους ημιτελικούς και τους προημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ναι, υπήρχε ένα μέτρο σύγκρισης, αν και οι διαφορές σε όλα τα επίπεδα μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου ήταν και παραμένουν τεράστιες. Ο σημερινός Επτάστερος δεν ομοιάζει σε τίποτα με μια ομάδα που προσπαθεί να ξεπεράσει το Λεβαδειακό και το Βόλο στη βαθμολογία – και το λήγουμε εδώ αυτό το θέμα.

Αν διαβάσει, ωστόσο, κάποιος, τη σημερινή ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες του Τριφυλλιού μετά τη δέκατη σερί ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague και γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις στο σημερινό ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα διαπιστώσει πολλές ομοιότητες. Αν όχι στα... ποτά και στα ξενύχτια, σίγουρα στο θέμα των συμβολαίων. Σίγουρα στο θέμα του ζήλου και της δίψας των παικτών. Σίγουρα στο ζήτημα της ικανοποίησης όλων των αιτημάτων τους και της εν γένει διευκόλυνσης της καθημερινής διαβίωσής τους στη χώρα μας από την πλευρά του κλαμπ. Σίγουρα στο θέμα του επιπέδου του προπονητή της ομάδας.

Σίγουρα... ΟΧΙ - από την άλλη πλευρά - στο θέμα του ταλέντου. Διότι ο καλύτερος (οποιονδήποτε θεωρεί κάποιος «καλύτερο») παίκτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι αυτή την περίοδο αναλογικά χειρότερος από τον χειρότερο (οποιονδήποτε θεωρεί κάποιος «χειρότερο») του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Δυστυχώς για το Τριφύλλι, τέτοιου είδους ομιλία δεν μπορεί να κάνει προς τους παίκτες ο Γιάννης Αλαφούζος, λόγω χαρακτήρα. Κι αν μπορεί όντως να το κάνει, δεν το έχει πράξει έως τώρα. Ακόμα πιο... δυστυχώς για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, τέτοιου «πνεύματος», αντίστοιχου «ύφους» ομιλία δεν έχει κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ, διότι δεν θεωρεί ότι το «μαστίγιο» θα είχε θετικό αντίκτυπο στο συγκεκριμένο ρόστερ.

Αυτή η ομιλία, όμως, θα ήταν ωφέλιμο να μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ισπανικά και να καρφιτσωθεί σε τρεις γλώσσες στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού. Μπας και καταλάβουν κάποιοι, παλιοί και νέοι, Ελληνες και ξένοι, νεαροί και μεγαλύτεροι, όχι μόνο τι «εστί» Παναθηναϊκός στον ελληνικό αθλητισμό, μπας και αναλογιστούν τις αντίστοιχες δικές τους ευθύνες. Μπας και βρουν κάποιες ομοιότητες.

Και για των γραφομένων το αληθές, ιδού οι κουβέντες του ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που θα ταίριαζαν απόλυτα στην ποδοσφαιρική ομάδα του Τριφυλλιού...