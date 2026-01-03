Παναθηναϊκός: Η ομιλία Γιαννακόπουλου θα έπρεπε να καρφιτωσθεί στα αποδυτήρια της ποδοσφαιρικής ομάδας
O ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, ειδικά ο σημερινός Παναθηναϊκός που δεν μπορεί ούτε καν να κάνει τον πρωταθλητισμό που έκανε επί δύο χρόνια, ουδεμία σχέση έχει με τον Panathinaikos BC. Πριν από... 30 χρόνια, όταν ο πρώτος «Panathinaikos» έφτανε στους ημιτελικούς και τους προημιτελικούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ναι, υπήρχε ένα μέτρο σύγκρισης, αν και οι διαφορές σε όλα τα επίπεδα μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου ήταν και παραμένουν τεράστιες. Ο σημερινός Επτάστερος δεν ομοιάζει σε τίποτα με μια ομάδα που προσπαθεί να ξεπεράσει το Λεβαδειακό και το Βόλο στη βαθμολογία – και το λήγουμε εδώ αυτό το θέμα.
Αν διαβάσει, ωστόσο, κάποιος, τη σημερινή ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τους παίκτες του Τριφυλλιού μετά τη δέκατη σερί ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague και γνωρίζει πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις στο σημερινό ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, θα διαπιστώσει πολλές ομοιότητες. Αν όχι στα... ποτά και στα ξενύχτια, σίγουρα στο θέμα των συμβολαίων. Σίγουρα στο θέμα του ζήλου και της δίψας των παικτών. Σίγουρα στο ζήτημα της ικανοποίησης όλων των αιτημάτων τους και της εν γένει διευκόλυνσης της καθημερινής διαβίωσής τους στη χώρα μας από την πλευρά του κλαμπ. Σίγουρα στο θέμα του επιπέδου του προπονητή της ομάδας.
Σίγουρα... ΟΧΙ - από την άλλη πλευρά - στο θέμα του ταλέντου. Διότι ο καλύτερος (οποιονδήποτε θεωρεί κάποιος «καλύτερο») παίκτης του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού είναι αυτή την περίοδο αναλογικά χειρότερος από τον χειρότερο (οποιονδήποτε θεωρεί κάποιος «χειρότερο») του μπασκετικού Παναθηναϊκού.
Δυστυχώς για το Τριφύλλι, τέτοιου είδους ομιλία δεν μπορεί να κάνει προς τους παίκτες ο Γιάννης Αλαφούζος, λόγω χαρακτήρα. Κι αν μπορεί όντως να το κάνει, δεν το έχει πράξει έως τώρα. Ακόμα πιο... δυστυχώς για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, τέτοιου «πνεύματος», αντίστοιχου «ύφους» ομιλία δεν έχει κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ, διότι δεν θεωρεί ότι το «μαστίγιο» θα είχε θετικό αντίκτυπο στο συγκεκριμένο ρόστερ.
Αυτή η ομιλία, όμως, θα ήταν ωφέλιμο να μεταφραστεί στα αγγλικά και στα ισπανικά και να καρφιτσωθεί σε τρεις γλώσσες στα αποδυτήρια του Τριφυλλιού. Μπας και καταλάβουν κάποιοι, παλιοί και νέοι, Ελληνες και ξένοι, νεαροί και μεγαλύτεροι, όχι μόνο τι «εστί» Παναθηναϊκός στον ελληνικό αθλητισμό, μπας και αναλογιστούν τις αντίστοιχες δικές τους ευθύνες. Μπας και βρουν κάποιες ομοιότητες.
Και για των γραφομένων το αληθές, ιδού οι κουβέντες του ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός που θα ταίριαζαν απόλυτα στην ποδοσφαιρική ομάδα του Τριφυλλιού...
- Όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά σε μία οικογένεια, σε μία ομάδα δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, όλοι έχουν ευθύνη.
- Δεν θα σας το ζητούσα, αλλά σας παρακαλώ, μην ντρέπεστε. Μιλήστε ανοιχτά. Υπάρχει κάποιο παράπονο που έχετε από το κλαμπ; Οποιοδήποτε θέμα, μεγάλο ή μικρό;
- Κόουτς, μου ζήτησες κάτι και σου το αρνήθηκα; Παίκτες ή κάτι άλλο; Οτιδήποτε ζητάτε όλοι σας δεν παίρνει πάνω από 5 λεπτά για να το υπογράψω.
- Η ικανοποίηση της κάθε επιθυμίας αυξάνει και τις προσδοκίες από το κλαμπ για εσάς. Τα αποτελέσματα μπορεί να είναι καλά ή άσχημα. Η αποφασιστικότητα και η πειθαρχία είναι ομαδική υπόθεση.
- Δεν βλέπω αυτό το πάθος και αυτόν τον ζήλο που θέλω. Το βλέπω σε λίγους παίκτες. Σε 3, ίσως 4, σίγουρα σε πολύ λίγους.
- Θέλω πραγματικά να σας ζητήσω κάτι. Πηγαίνοντας σπίτι μετά την προπόνηση, κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη για πέντε λεπτά και ρωτήστε τον: Παίζω στο καλύτερό μου επίπεδο; Δίνω τα πάντα; Το «αξίζω» είναι δύσκολη λέξη, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω. Αξίζω αυτό το συμβόλαιο που έχω; Αυτά τα χρήματα που παίρνω;
- Θέλω να δω αποφασιστικότητα στο γήπεδο.
- Το ζητούμενο είναι ένα: να δίνεις το καλύτερό σου και να πηγαίνεις σπίτι το βράδυ ήσυχος ότι έδωσα το 100% ακόμη και μετά από ήττες.
- Σας κοιτάζω στα μάτια και σας λέω: δεν δίνετε το 100%. Μόνο 3 ή 4 από τους παίκτες το κάνουν. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Περιμένω να δίνετε το 100%. Δεν μπορούμε να χάνουμε από ομάδες χαμηλότερου επιπέδου.
- Σας ρώτησα από την αρχή: έχετε κάποιο παράπονο; Διότι αν υπήρχε κάποιο παράπονο, O.K. Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ.
- Θέλω πραγματικά να σας ζητήσω να δίνετε το 100%, να σεβαστείτε το όνομα του Συλλόγου και να γίνετε ομάδα.
- Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να πολεμάς για κάθε μπάλα με πάθος και αποφασιστικότητα. Να βουτάς στο γήπεδο για την κάθε μπάλα. Αυτό είναι που θέλω να βλέπω. Αυτό με κάνει χαρούμενο.
- Δώστε στους φιλάθλους, στις οικογένειές σας και στον Σύλλογο αυτό που αξίζουμε.
- Παρακαλώ αγαπήστε τους συμπαίκτες σας όπως αγαπάτε την οικογένειά σας. Αγαπήστε τον Σύλλογο και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού σε όλη την Ελλάδα.
Τυχερός που πρόλαβε τα 80's πιτσιρίκι, τα 90's έφηβος, τα 00's ως επαγγελματίας. Παιδιόθεν λάτρης των στατιστικών και της μπάλας παντός χρώματος.
Κυρίως της παλιάς... ασπρόμαυρης, αν και στο κλειστό του ΓΣΠ έχει περάσει δεκάδες απογεύματα. Σχεδόν πάντα “αντιρρησίας”, σχεδόν πάντα αισιόδοξος, σχεδόν πάντα ξεροκέφαλος: είναι αφόρητοι αυτοί οι Ταύροι...