Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για το 2026 και απαίτηση για άμεση βελτίωση
Την Παρασκευή το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για το 2026, μετά το ρεπό της Πρωτοχρονιάς, όπου ήρθε να προστεθεί στις οκτώ ημέρες της χριστουγεννιάτης άδειας.
Από σήμερα μέχρι και το παιχνίδι της 11ης Ιανουαρίου με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο, το Τριφύλλι έχει μπροστά του ένα διάστημα δουλειάς, από το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, στην οποία θα πρέπει να συμβάλλουν και οι μεταγραφές που είτε έχουν έρθει είτε... έρχονται.
Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, η μοναδική στη σεζόν, για τον Ράφα Μπενίτεθ, ώστε να εργαστεί καθημερινά με όλους τους παίκτες και χωρίς να υπάρχουν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκανε ο Κοντούρης που επανέρχεται από θλάση που είχε υποστεί αρχές Δεκεμβρίου ως παίκτης του Παναιτωλικού ενώ θεραπεία και ατομικό ο Πάντοβιτς που κι αυτός ταλαιπωρείται από θλάση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.