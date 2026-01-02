Tην πρώτη του προπόνηση για το νέο έτος έκανε ο Παναθηναϊκός και έχει μπροστά του ένα διάστημα για να δουλέψει και να εμφανιστεί εντελώς διαφορετικός σε όλες τις διοργανώσεις.

Την Παρασκευή το μεσημέρι στο «Γ. Καλαφάτης», ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση για το 2026, μετά το ρεπό της Πρωτοχρονιάς, όπου ήρθε να προστεθεί στις οκτώ ημέρες της χριστουγεννιάτης άδειας.

Από σήμερα μέχρι και το παιχνίδι της 11ης Ιανουαρίου με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο, το Τριφύλλι έχει μπροστά του ένα διάστημα δουλειάς, από το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει μία εντελώς διαφορετική εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις, στην οποία θα πρέπει να συμβάλλουν και οι μεταγραφές που είτε έχουν έρθει είτε... έρχονται.

Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία, η μοναδική στη σεζόν, για τον Ράφα Μπενίτεθ, ώστε να εργαστεί καθημερινά με όλους τους παίκτες και χωρίς να υπάρχουν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε τεστ φυσικής κατάστασης, τακτική και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Το δικό του πρόγραμμα συνέχισε ο Κυριακόπουλος, ατομικό έκανε ο Κοντούρης που επανέρχεται από θλάση που είχε υποστεί αρχές Δεκεμβρίου ως παίκτης του Παναιτωλικού ενώ θεραπεία και ατομικό ο Πάντοβιτς που κι αυτός ταλαιπωρείται από θλάση.