Ο Γκεοργκίεφ στην OPAP Arena: «Θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να κερδίσουμε τίτλους»

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Μάρτιν Γκεοργκίεφ ανακοινώθηκε, ξεναγήθηκε στην OPAP Arena και έστειλε το μήνυμά του για κατακτήσεις τίτλων.

Και με τη βούλα παίκτης της ΑΕΚ είναι από σήμερα ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ με τον 20χρονο Βούλγαρο διεθνή στόπερ να ανακοινώνεται από τους κιτρινόμαυρους μέχρι το 2030 και να πραγματοποιεί στη συνέχεια την πρώτη του προπόνηση στα Σπάτα.

Τον Γκεοργκίεφ υποδέχθηκε ο Μάριος Ηλιόπουλος, με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ να του τονίζει μεταξύ άλλων πως ελπίζει να γίνει το κάστρο της ομάδας στην άμυνα για πολλά χρόνια και τον Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό να του απαντάει πως θα κάνει τα πάντα για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που υπάρχουν.

Ο Γκεοργκίεφ ολοκληρώνοντας χθες τα διαδικαστικά της μεταγραφής του πέρασε από την OPAP Arena, όπου ξεναγήθηκε σε όλους τους χώρους και απόλαυσε το σπίτι της Ένωσης, παίρνοντας τη φανέλα με τον αριθμό «15».

Στις δηλώσεις του ο Βούλγαρος διεθνής στόπερ τόνισε πως είναι ενθουσιασμένος που βρίσκεται σε αυτή την ιστορική ομάδα και υπογράμμισε ότι θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του για την κατάκτηση τίτλων.

«Γεια σας φίλοι της ΑΕΚ. Το όνομά μου είναι Μάρτιν και είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ για να γίνω μέρος αυτής της καταπληκτικής και τόσο ιστορικής ομάδας. Θα δώσω λοιπόν τον καλύτερο εαυτό μου για αυτό το κλαμπ για να πετύχουμε τους στόχους μας και να κερδίσουμε τίτλους και κύπελλα. Ελπίζω να σας δω σύντομα στην OPAP Arena», τόνισε ο Γκεοργκίεφ από τα αποδυτήρια του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας.