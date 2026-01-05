Γεμίζει η... φαρέτρα του Μάρκο Νίκολιτς καθώς ο Σέρβος κόουτς της ΑΕΚ αναμένεται να δει μέσα στην εβδομάδα τους Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό να επιστρέφουν σε κανονικό πρόγραμμα.

Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν επανέλθει από την προηγούμενη εβδομάδα στις προπονήσεις στα Σπάτα μετά την οκταήμερη άδεια των Χριστουγέννων και από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της δράσης και το ματς με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά το τελευταίο ματς με τον ΟΦΗ για το 2025 είχε πει πως περίμενε τους Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό να επανέλθουν, με τον Σέρβο κόουτς να ετοιμάζεται να δει ξανά τη... φαρέτρα του γεμάτη.

Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε, όπως προκύπτει, ο Νίκολιτς αναμένεται να δει περισσότερο ή λιγότερο τους τρεις αυτούς παίκτες να μπαίνουν σε κανονικό ρυθμό. Πιο δυνατά από την αρχή αναμένεται να επανέλθει ο Γκατσίνοβιτς, ενώ οι Ζίνι και Πιερό θα προπονηθούν λίγο πιο επιφυλακτικά, όμως και αυτοί πρόκειται μέσα στις επόμενες μέρες να πάρουν χρόνο στο κανονικό πρόγραμμα.

Με την επικείμενη επιστροφή των Γκατσίνοβιτς, Ζίνι και Πιερό, η μοναδική απουσία για τον Νίκολιτς θα είναι αυτή του Περέιρα, ο οποίος θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο για να επιστρέψει αργότερα μέσα στον Ιανουάριο μετά το κάταγμα που είχε υποστεί στο δάχτυλο, ενώ ο Μουκουντί προπονείται κανονικά. Άλλωστε ο Καμερουνέζος στόπερ είχε μπει και στην αποστολή στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Έτσι ο Νίκολιτς θα βρίσκεται από εδώ και πέρα στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει επί της ουσίας το σύνολο του ρόστερ του, ενώ στη διάθεσή του μπαίνει μετά τον Γκεοργκίεφ και ο Βάργκα, ο οποίος από σήμερα αποτελεί ουσιαστικά παίκτης της ΑΕΚ καθώς πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και απομένει μόνο η ανακοίνωση.