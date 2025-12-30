Ηλιόπουλος σε Γκεοργκίεφ: «Να γίνεις το κάστρο μας στην άμυνα για πολλά χρόνια»

Ο διάλογος μεταξύ Μάριου Ηλιόπουλου και Μάρτιν Γκεοργκίεφ μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του 20χρονου Βούλγαρου διεθνή στόπερ από την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ επισημοποίησε την πρώτη της χειμερινή μεταγραφή με την απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από τη Σλάβια Σόφιας, ανακοινώνοντας τον 20χρονο Βούλγαρο διεθνή στόπερ μέχρι το 2030.

Ο Γκεοργκίεφ πήγε στα Σπάτα και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους κιτρινόμαυρους. Μάλιστα λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα συναντήθηκε με τον Μάριο Ηλιόπουλο και είχαν έναν διάλογο.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ του ζήτησε να γίνει το κάστρο στην άμυνα της ΑΕΚ για πολλά χρόνια, με τον Γκεοργκίεφ να απαντά πως ελπίζει πως θα ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες.

«Καλωσήρθες στην Ελλάδα, σε χρειαζόμαστε εδώ, να γίνεις το κάστρο μας για πολλά χρόνια. Είσαι μόλις 20 χρονών, οπότε μέχρι τα 30-32 έχεις ακόμα 10 με 12 χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνεις legend για την ομάδα μας γιατί αυτή η ομάδα είναι οικογένεια. Αυτή είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να βρεις εύκολα. Αυτό το κλαμπ υποστηρίζει τους ποδοσφαιριστές που καταθέτουν πάθος και αφοσίωση και αναζητούμε τους νέους legends της ΑΕΚ. Μάρτιν θέλουμε να γίνεις το κάστρο μας στην άμυνα. Είσαι πολύ νέος, είσαι ένας άνθρωπος που έχεις σεβασμό, το βλέπω στα μάτια σου και σου ευχόμαστε να έχεις την καλύτερη καριέρα στην ομάδα μας. Θέλεις να πεις δυο λόγια;», ανέφερε αρχικά ο Ηλιόπουλος στον 20χρονο Βούλγαρο κεντρικό αμυντικό.

Γκεοργκίεφ σε Ηλιόπουλο: «Είμαι ενθουσιασμένος, ελπίζω να γίνω ένας μεγάλος παίκτης για την ΑΕΚ»

Στη συνέχεια ο Γκεοργκίεφ ανέφερε πως θέλει να δικαιώσει τους ανθρώπους της ΑΕΚ για την επιλογή τους, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενθουσιασμένος από τη μεταγραφή του στην Ένωση και από τα όσα βρήκε στο κλαμπ.

«Πρώτα από όλα είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Όλα είναι καταπληκτικά. Έχω δει τις εγκαταστάσεις, έχω δει το γήπεδο και είναι όλα καταπληκτικά. Ετοιμάζομαι λοιπόν να ξεκινήσω τη δουλειά και ελπίζω να γίνω το κάστρο της άμυνας της ΑΕΚ, όπως είπατε. Να κερδίσουμε τρόπαια, να πετύχουμε τους στόχους μας και να γίνω όπως είπατε και εσείς ένας μεγάλος παίκτης για την ομάδα».

Έπειτα τον λόγο ξαναπήρε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος τόνισε στον Βούλγαρο στόπερ: «Ίσως ήδη γνωρίζεις ότι το γήπεδό μας, ο χώρος που θα παίξεις ποδόσφαιρο, ονομάζεται Αγία Σοφία και είναι το κάστρο μας. Θέλουμε να γίνεις εσύ το κάστρο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τους πολύ σημαντικούς παίκτες που έχουμε στην άμυνα, θέλουμε να γίνεις ένας σημαντικός παίκτης, ένας σημαντικός μονομάχος για τις νίκες μας».

