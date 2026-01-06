Τα παιχνίδια Άρης - Παναιτωλικός, Βόλος - Κηφισιά, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος διεξάγονται σήμερα για τα playoffs του Κυπέλλου. Περιμένουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός.

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανήκει στο παρελθόν και πλέον ξεκινούν τα playoffs για τέσσερα εισιτήρια στα προημιτελικά.

Θα διεξαχθούν σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου τρία παιχνίδια, ενώ αύριο Τετάρτη 7 του μήνα είναι προγραμματισμένο το ματς ΟΦΗ - Αστέρας Aktor στο Παγκρήτιο στις 17:00.

Η αρχή θα γίνει στις 15:00 με την αναμέτρηση Άρης - Παναιτωλικός στο Κλ. Βικελίδης. Στις 17:30 ο Βόλος θα υποδεχθεί την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, ενώ ο ΠΑΟΚ στις 20:00 θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο, από τον οποίο ηττήθηκε με 2-0 στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος. Άξιο αναφοράς και το γεγονός ότι ο Άρης για το πρωτάθλημα, ηττήθηκε από τον Παναιτωλικό εντός έδρας με 2-0, αποτέλεσμα που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Ο Βόλος με την Κηφισιά, παράλληλα, στις 6 Δεκεμβρίου στο ίδιο γήπεδο, ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

Να θυμίσουμε ότι με την ολοκλήρωση της League Phase Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Άρης είναι στο ίδιο μονοπάτι κι αν Παναιτωλικός και Ατρόμητος δεν κάνουν την έκπληξη, με Άρη και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, θα υπάρχουν δύο σπουδαία ματς στα προημιτελικά.

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός τον Άρη. Ο Λεβαδειακός που τερμάτισε δεύτερος στη League Phase περιμένει τον νικητή του αγώνα στο Πανθεσσαλικό, ενώ η τρίτη ΑΕΚ τον νικητή από το ζευγάρι ΟΦΗ - Αστέρας Aktor. Κερδισμένη ασφαλώς είναι η Ένωση, η οποία δεν μπορεί να βρει στον δρόμο της μέχρι τον τελικό κάποιον από τους μεγάλους! Στο πρόγραμμα παρακάτω στην παρένθεση αναφέρεται η θέση που τερμάτισαν οι ομάδες στη League Phase.

Το πρόγραμμα των playoffs στο Κύπελλο

6/1/2026, 15:00 Κλ. Βικελίδης (5ος-12ος)

Άρης - Παναιτωλικός

6/1/2026, 17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο (7ος-10ος)

Βόλος - Κηφισιά

06/01/2026, 20:00 Τούμπα (8ος-9ος)

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος

07/01/2026, 17:00 Παγκρήτιο Στάδιο (6ος-11ος)

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase (5-8 και φιλοξενούμενες αυτές που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12)

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - νικητής του ζευγαριού Άρης - Παναιτωλικός (5ος-12ος)

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης/Παναιτωλικός

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό