Μπρέγκου: «Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απλά μια ομάδα αλλά το δεύτερο σπίτι μου»

Με μήνυμά του ο Αντριάνο Μπρέγκου αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό λέγοντας μεταξύ άλλων πως οι «πράσινοι» δεν ήταν απλά μια ομάδα αλλά το δεύτερο σπίτι για τον παίκτη.

Από την στιγμή που ολοκληρώθηκε και τυπικά η απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναθηναϊκό, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί και η αποχώρηση του Αντριάνο Μπρέγκου με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να δίνεται στον Παναιτωλικό ως αντάλλαγμα.

Ο Μπρέγκου με μήνυμά του στα social αποχαιρέτησε τους «πράσινους» αναφέροντας τα εξής: «Ενα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου κλείνει και ανοίγει ένα νέο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ποτέ απλώς μια ομάδα για εμένα. Ήταν το δεύτερο μου σπίτι. Από παιδί στις ακαδημίες, με όνειρα μεγαλύτερα από εμένα, μέχρι την στιγμή που φόρεσα την φανέλα της πρώτης ομάδας.

Εκεί μεγάλωσα, εκεί έμαθα τι σημαίνει πειθαρχία, σεβασμός, δουλειά και πίστη. Έζησα χαρές, δυσκολίες, αγώνες και στιγμές που θα κουβαλάω μέσα μου. Θέλω να πω ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους, προπονητές, συμπαίκτες, ανθρώπους των ακαδημιών, φροντιστές και φυσικά τον κόσμου του παναθηναϊκού που ήταν πάντα εκεί.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη συνεχίζω την πορεία μου, παίρνοντας μαζί μου όσα μου έδωσε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα είναι πάντα κομμάτι μου».