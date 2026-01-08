Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Θέλουμε να τον πουλήσουμε στην Ρίβερ, απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Με δηλώσεις του στο «TyC Sports», ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ Χοσέ Μανσούρ, ανέφερε πως ο Σαντίνο Αντίνο είναι κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ και πως απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού.

Νέο... επεισόδιο στο «σήριαλ» του Σαντίνο Αντίνο, έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το όνομα έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό ή για την ακρίβεια δεν έχει γραφτεί απλά, αλλά κινούνται γι' αυτόν οι «πράσινοι». Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, ομάδας που ανήκει ο ποδοσφαιριστής, Χοσέ Μανσούρ, μιλώντας στο «TyC Sports» ανέφερε πως ο Αντίνο είναι κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ και πως η πρόταση του «τριφυλλιού» απορρίφθηκε.

Μεταξύ άλλων ο Μνσούρ ανέφερε τα εξής αναφορικά με τον Σαντίνο Αντίνο:

«Φτάσαμε σε συμφωνία με τη Ρίβερ, πουλάμε ένα μέρος των δικαιωμάτων του Αντίνο»

«Θέλουμε να είμαστε συνεργάτες της Ρίβερ»

«Υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μπερδεύουν τον παίκτη»

«Δεν θέλουμε να είμαστε συνεργάτες με άλλη ομάδα»

«Η μοναδική πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

«Δεν έχουμε προθεσμίες για να κλείσει η μεταγραφή»

«Είναι ψέμα ότι ο Αντίνο μου είπε πως δεν θέλει να πάει στην Ρίβερ»

«Ο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στη Ρίβερ»

«Δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατ. δολαρίων για το 50% του Αντίνο».