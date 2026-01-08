«Ο Μανσούρ απέρριψε την νέα πρόταση του Παναθηναϊκού και ζητά 14 εκατομμύρια δολάρια»!

Σύμφωνα με δημοσίευμα δημοσιογράφου στην Αργεντινή που επικαλείται τον πρόεδρο της Γοδόϊ Κρουζ, η νέα πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε και ο Χοσέ Μανσούρ ζήτησε 14 εκατομμύρια δολάρια για να ανάψει το... πράσινο φως στο Τριφύλλι!

Απίθανα πράγματα προκύπτουν από την Αργεντινή στη... σαπουνόπερα του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο!

Μέσα σε έναν καταιγισμό δημοσιευμάτων που παίζουν... μπουνιές μεταξύ τους και δεν έχει νόημα να αναπαράγονται σωρηδόν στην Ελλάδα, ήρθε η ανάρτηση από τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος επικαλείται επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γοδόϊ Κρούζ, Χοσέ Μανσούρ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος εκφράζει την «πλευρά» του Μανσούρ στον απόλυτο βαθμό.

Τα όσα αναφέρει(αν ισχύουν στο 100%) βάζουν ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στον ελληνικό σύλλογο. Τι αναφέρει;

Πως ο Μανσούρ απέρριψε την δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού(κάνει λόγο για 7 εκατομμύρια ευρώ για το 50% κάτι που δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ) και πως για να τον παραχωρήσει στο Τριφύλλι θα αξιώσει 14 εκατομμύρια δολάρια!

Όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, ο Μανσούρ θέλει να επιβάλλει στον παίκτη την μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ.