«Ο Μανσούρ απέρριψε την νέα πρόταση του Παναθηναϊκού και ζητά 14 εκατομμύρια δολάρια»!
Απίθανα πράγματα προκύπτουν από την Αργεντινή στη... σαπουνόπερα του Παναθηναϊκού με τον Σαντίνο Αντίνο!
Μέσα σε έναν καταιγισμό δημοσιευμάτων που παίζουν... μπουνιές μεταξύ τους και δεν έχει νόημα να αναπαράγονται σωρηδόν στην Ελλάδα, ήρθε η ανάρτηση από τον Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, ο οποίος επικαλείται επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γοδόϊ Κρούζ, Χοσέ Μανσούρ.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος εκφράζει την «πλευρά» του Μανσούρ στον απόλυτο βαθμό.
Τα όσα αναφέρει(αν ισχύουν στο 100%) βάζουν ακόμη μεγαλύτερα εμπόδια στον ελληνικό σύλλογο. Τι αναφέρει;
Πως ο Μανσούρ απέρριψε την δεύτερη πρόταση του Παναθηναϊκού(κάνει λόγο για 7 εκατομμύρια ευρώ για το 50% κάτι που δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ) και πως για να τον παραχωρήσει στο Τριφύλλι θα αξιώσει 14 εκατομμύρια δολάρια!
Όπως έχουμε αναφέρει από την πρώτη στιγμή, ο Μανσούρ θέλει να επιβάλλει στον παίκτη την μετακίνησή του στη Ρίβερ Πλέιτ.
🚨{EXCLUSIVO} #GodoyCruz RECHAZO la oferta de €7M brutos por el 50% de Santino Andino.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 8, 2026
👉🏾No quiere ser socio del club 🇬🇷 y pide US$14M por la totalidad del pase.
📍Así me lo confirma José Mansur, Pte del equipo mendocino. pic.twitter.com/9QamsbWCLc
