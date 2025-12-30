Το γερμανικό μέσο αφιέρωσέ κείμενό του στην παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, τονίζοντας πως της δίνει... όνειρα.

Ο Λούκα Γιόβιτς είναι το πρόσωπο των τελευταίων ημερών για την ΑΕΚ, χάρη στη σημαντική συνεισφορά του ώστε η Ένωση να κάνει Πρωτοχρονιά στην κορυφή της Superleague και παράλληλα να έχει εξασφαλίσει θέση στην οκτάδα του Conference League.

Στα 28 του χρόνια ο Σέρβος μετράει ήδη 11 γκολ και μια ασίστ σε 24 συνολικά συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, με την παρουσία του να μην περνάει απαρατήρητη ούτε στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, το διάσημο γερμανικό μέσο ''Kicker'' αφιέρωσε κείμενο στον Σέρβο επιθετικό, με τίτλο «Ο Γιόβιτς δίνει στην ΑΕΚ τρία όνειρα», εννοώντας φυσικά τη δυνατότητα του «Δικέφαλου» να φτάσει μέχρι τέλους και στις τρεις διοργανώσεις που αγωνίζεται.

Μεταξύ άλλων το εν λόγω άρθρο αναφέρει πως: «Στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς βρήκε έναν ρόλο και εμπιστοσύνη, κάτι που του έλειπε τόσο στη Μίλαν, όσο και στη Φιορεντίνα. Ο Γιόβιτς του τελευταίους δύο μήνες ήταν πολύτιμος για την ΑΕΚ η οποία έχει ήδη χτίσει εκπληκτικά θεμέλια στη σεζόν. Ο Σέρβος είναι απελευθερωμένος κι έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων των αντιπάλων του. Δείχνει σε καλή φυσική κατάσταση και ακόμα και αν αναγκάζεται να παίξει μόνος του στην επίθεση καταφέρνει να δώσει ακόμα και ασίστ».