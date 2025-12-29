Υπάρχουν στιγμές που το ποδόσφαιρο ξεπερνά τα σύνορα του γηπέδου και γίνεται γέφυρα ανθρωπιάς και αυτή η συνθήκη ισχύει για τον Ατρόμητο.

Για τους ανθρώπους του ο Ατρόμητος δεν είναι απλώς μια ομάδα την οποία παρακολουθούν κάθε Κυριακή. Είναι μια οικογένεια που μαθαίνει να αγκαλιάζει, να στηρίζει και να μοιράζεται. Γιατί η πραγματική δύναμη μιας ομάδας δεν φαίνεται μόνο στα γκολ, αλλά στην αγάπη που επιστρέφει στην κοινωνία.

Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία και σε συνεργασία με το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Novibet, Giant Heart, η ομάδα του Περιστερίου προχώρησε στη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες. Με μικρές πράξεις προσφοράς, οι άνθρωποι του Ατρόμητου προσπαθούν να απαλύνουν —έστω και για λίγο— το βάρος της καθημερινότητάς τους και να τους θυμίσουν ότι δεν είναι μόνοι. Και αυτό γιατί - όπως αναφέρουν σχετικά στον Ατρόμητο - ο σύλλογος δεν ζει μόνο τις Κυριακές. Ζει σε κάθε χειρονομία στήριξης, σε κάθε χαμόγελο που ξαναγεννιέται, σε κάθε στιγμή που κάποιος νιώθει πως έχει δίπλα του έναν άνθρωπο.