Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την παραλαβή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για το δρομολόγιο Πειραιάς - Ηράκλειο την Παρασκευή 02/01, ενόψει του Super Cup.

Ενόψει του τελικού Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο 03/01, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τα εξής:

Όσοι φίλαθλοι έχουν προχωρήσει στη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για το καράβι της Παρασκευής 02/01 στις 21:00 με δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, ενόψει του τελικού Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ, θα μπορούν να προμηθευτούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την υπόδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του voucher που έχουν ήδη προμηθευτεί, στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τρίτη 30/12 από τις 12:30 έως τις 18:00 και την Τετάρτη 31/12 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Οι κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για το καράβι με αναχώρηση την Παρασκευή 02/01 στις 21:00 και επιστροφή μετά τη λήξη του αγώνα, με τιμή εισιτηρίου 45 ευρώ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ), συνεχίζονται κανονικά στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη 30/12: 10:00–18:00

Τετάρτη 31/12: 10:00–16:00