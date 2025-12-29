Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το Super Cup
Ενόψει του τελικού Super Cup στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο 03/01, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τα εξής:
Όσοι φίλαθλοι έχουν προχωρήσει στη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για το καράβι της Παρασκευής 02/01 στις 21:00 με δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, ενόψει του τελικού Super Cup Ολυμπιακός – ΟΦΗ, θα μπορούν να προμηθευτούν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την υπόδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και του voucher που έχουν ήδη προμηθευτεί, στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τρίτη 30/12 από τις 12:30 έως τις 18:00 και την Τετάρτη 31/12 από τις 10:00 έως τις 16:00.
Οι κρατήσεις των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, για το καράβι με αναχώρηση την Παρασκευή 02/01 στις 21:00 και επιστροφή μετά τη λήξη του αγώνα, με τιμή εισιτηρίου 45 ευρώ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ), συνεχίζονται κανονικά στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
Τρίτη 30/12: 10:00–18:00
Τετάρτη 31/12: 10:00–16:00
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.