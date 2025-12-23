Ιωαννίδης για Μπενίτεθ: «Δεν γίνεται να αλλάζει o προπονητής κάθε 2-3 μήνες» (vid)

Ο Φώτης Ιωαννίδης ζήτησε υπομονή από όλους στον Παναθηναϊκό για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Το στίγμα του για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, έδωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στον Ντέμη Νικολαΐδη, μιλώντας στο κανάλι του στο Youtube. Ο Έλληνας επιθετικός της Σπόρτινγκ ουσιαστικά ζήτησε από όλους να κάνουν υπομονή και να μην περιμένουν μεγάλες αλλαγές...

«Είναι μεγάλος προπονητής ο Ράφα Μπενίτεθ, έχω την εντύπωση ότι θα βοηθήσει. Από ό,τι μου λένε τα παιδιά, είναι ένας ήρεμος άνθρωπος, γνωρίζει την κατάσταση, καταλαβαίνει γρήγορα το περιβάλλον. Τώρα, ποδοσφαιρικά, ακόμα δεν θα δούμε μαγικά πράγματα. Κάθε φορά που αλλάζει προπονητής στον Παναθηναϊκό, δεν μπορούμε να περιμένουμε σε έναν-δύο μήνες να έρθει κάποιος και να δούμε άλλο ποδόσφαιρο. Δεν θα γίνει ποτέ. Νιώθω πως θέλει πολλά πράγματα για να φτιαχτεί ο οργανισμός», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε: «Δεν γίνεται να αλλάζει προπονητές ο Παναθηναϊκός κάθε δύο ή τρεις μήνες. Δεν θα βγει πουθενά. Πρέπει να βρει έναν άνθρωπο σοβαρό και καλό προπονητή. Πρέπει μια μεγάλη ομάδα να έχει καλό προπονητή, να μπορεί να διαχειριστεί τους παίκτες, να διαχειριστεί τα μεγάλα ονόματα, τα αποδυτήρια, τον κόσμο, τη διοίκηση.

Θεωρώ ότι αυτά είναι πιο σημαντικά και μετά έρχεται το ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά, οι παίκτες δεν θα έχουν ψυχολογία, εσύ δεν θα έχεις ψυχολογία, θα μεταφέρεις εκνευρισμό και ένταση στους ποδοσφαιριστές. Κάτι που το είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Όσο καλός προπονητής κι αν είναι κάποιος μέσα στο γήπεδο, αν αυτό που ζητάει και οι παίκτες του δεν είναι έτοιμοι να το δεχτούν, όσο τέλειο κι αν είναι, δεν θα γίνει.

Αυτό λείπει από τον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος βάζει πίεση στο κλαμπ, που είναι απολύτως φυσιολογική μετά από όλα αυτά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εδώ είναι πως με ρωτάνε οι συμπαίκτες μου: «Κέρδισες πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό;» και τους απαντάω: «Όχι, μόνο δύο Κύπελλα». Όταν με ρωτάνε πόσο καιρό έχει να κερδίσει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και τους λέω 15 χρόνια, γουρλώνουν τα μάτια. «Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση», τους έλεγα. Δεν μπορούν να το πιστέψουν, δεν μπορούν να αντιληφθούν πώς μια ομάδα τέτοιου βεληνεκούς έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αυτό είναι κάτι που ο προπονητής πρέπει να το αντιληφθεί και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να του δώσουν να καταλάβει τι γίνεται.

Το ποιος θα λύσει το πρόβλημα δεν είναι πάντα ένας μεγάλος προπονητής. Μπορεί να έρθει και κάποιος νέος. Δεν χρειάζεται να είναι ο Μουρίνιο ή ο Γκουαρδιόλα».

