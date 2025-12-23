Οι παίκτες του Παναθηναϊκού που αναμένεται να επιστρέψουν μετά την διακοπή

Οι «ενισχύσεις» που περιμένει ο Ράφα Μπενίτεθ με την επανέναρξη της σεζόν εντός... των τειχών.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το 2025, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ με το κολακευτικό, για την εικόνα του, 2-0 στην Τούμπα και πλέον όλοι περιμένουν το 2026 προκειμένου η ομάδα να ξαναμπει στον «ίσιο» δρόμο, με την βοήθεια και των μεταγραφών του Ιανουαρίου, τις οποίες έχει τόσο ανάγκη σε ορισμένες θέσεις, όπως εκείνη του 8αριου.

Ωστόσο ο Ράφα Μπενίτεθ έχει να περιμένει και ενισχύσεις... εντός των τειχών, αφού υπάρχουν παίκτες που θα γίνουν άμεσα διαθέσιμοι στο πρώτο ματς της νέας χρονιάς με τον Πανσερραϊκό (11/01) στην Λεωφόρο για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τα δεδομένα για τους πέντε ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» που απουσίασαν από την τελευταία αποστολή των «πρασίνων» στον αγώνα με τον «δικέφαλο του βορρά».

«Μάχιμοι» οι Σάντσες και Πελίστρι, ερωτηματικό ο Κυριακόπουλος

Οι Φακούντο Πελίστρι και Ρενάτο Σάντσες έχουν ήδη επιστρέψε εδώ και λίγες μέρες στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας, ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να μην ρισκάρει καθόλου με τις περιπτώσεις τους, έχοντας κατά νου πως πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές, που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά με μυϊκά προβλήματα την φετινή σεζόν.

Κάπως έτσι θέλησε να τους αφήσει να πάνε να ξεκουραστούν στην διακοπή και όταν να επιστρέψουν από τις επτά ημέρες των διακοπών τους και να πάρουν όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες προπονήσεις μέχρι τον αγώνα με την ομάδα των Σερρών για να είναι απόλυτα έτοιμοι.

Η πιο κομβική περίπτωση είναι εκείνη του Κυριακόπουλου. Το «τριφύλλι» έχει πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας, αφού ο Μλαντένοβιτς δεν είναι σε καλή κατάσταση ενώ οι προσπάθειες που έχει κάνει ο Ισπανός κόουτς να καλύψει το κενό με κάποιες αλχημείες (Τουμπά, Καλάμπρια) δεν έχουν αποδώσει όπως θα ήθελε.

Ο Έλληνας αριστερός οπισθοφύλακας ξεκίνησε σταμάτησε πρόσφατα τις θεραπείες και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα κάνοντας έτσι ένα βήμα, όμως το οστικό οίδημα, που έχει στον αστράγαλο, είναι ένας περίεργος τραυματισμός και γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ακόμη το πότε θα είναι ξανά διαθέσιμος.

Κλείνοντας έχουμε τις περιπτώσεις των Λαφόν και Ντέσερς, που είναι στο Copa Africa με την Ακτή Ελεφαντοστού και την Νιγηρία αντίστοιχα. Το μικρότερο διάστημα που μπορούν να απουσιάσουν είναι μέχρι τις 30-31 Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων.

Όμως, επειδή οι ομάδες και των δύο είναι καλές και προκρίνονται οι πρώτοι δύο κάθε ομίλου, αλλά οι τέσσερις από τους έξι καλύτερους τρίτους, δύσκολα και οι δύο δεν θα συνεχίσουν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τα παιχνίδια της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένα για 3-5 Ιανουαρίου, άρα δεν τίθεται ούτε αν φτάσουν μέχρι εκεί σε κίνδυνο η συμμετοχή τους στον πρώτο αγώνα του «τριφυλλιού» για τη νέα σεζόν.

Αυτό θα συμβεί αν φτάσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν 9-10 Ιανουαρίου. Η παρουσία τους στα ημιτελικά θα τους θέσει στην ουσία νοκ άουτ από το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ, αφού μπορεί αυτοί να λαμβάνουν χώρα στις 14 του μήνα ενώ το ματς είναι στις 18, ωστόσο η παρουσία τους εκεί εξασφαλίζει την συμμετοχή τους είτε στον μεγάλο είτε στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνουν αντίστοιχα 17 και 18 του Γενάρη.

Τέλος, σε περίπτωση που η ομάδα κάποιου το κατακτήσει τότε είναι πιθανό να λείψει ακόμη και στο ματς με την Φερεντσβάρος στις 22 του Γενάρη λόγω των εορτών που θα ακολουθήσουν για μία τέτοια μεγάλη επιτυχία. Όλα αυτά πάντα με βάση το σενάριο πως δεν θα υπάρξει κάποια ολιγοήμερη άδεια από την ομάδα προς εκείνους.