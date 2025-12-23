Σύμφωνα με δημόσιευμα από την Πολωνία, ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι βρίσκεται στις επιλογές της Βίντζεβ Λοτζ για την ενίσχυσή της κάτω από τα γκολποστ.

Ο Πολωνός δημοσιογράφος Τόμας Βλόνταρτζικ έκανε ένα μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα «Χ» σχετικά με το μέλλον του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι του Παναθηναϊκού.

Bartłomiej Drągowski w Widzewie? Dziś w Łodzi doszło do rozmów w tej sprawie, ale transfer nie jest finalizowany.



Polski bramkarz jest jedną z opcji. Widzew rozmawia z też z innym mocnym kandydatem.



Drągowski jest gotowy na transfer. Panathinaikos nie będzie robił problemów. pic.twitter.com/8Y2pwjLWb7 December 22, 2025

Ο Πολωνός κίπερ βρίσκεται στην λίστα της Βίντζεβ Λοτζ από την πατρίδα του και μάλιστα έγινε χθες και μία σχετική συζήτηση μετξαύ των δύο πλευρών για το θέμα αυτό, χωρίς όμως να έχει παρθεί οριστική απόφαση για να γίνει κίνηση.

Ο 28χρονος κίπερ είναι σίγουρα μία από τις επιλογές της πολωνικής ομάδας για την ενίσχυσή της στο Νο. 1, όμως όχι η μοναδική, αφού εκείνη μιλάει και με άλλον υποψήφιο. Ο Ντραγκόφσκι είναι πρόθυμος να συναινέσει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής αυτής ενώ ο Παναθηναϊκός δεν αναμένεται να σταθεί εμπόδιο.

Πρόκειται για μία ομάδα που πρόσφατα άλλαξε ιδιοκτησία και πριν λίγες μέρες ολοκλήρωσε την μεγαλύτερη μεταγραφή της ιστορίας της κάνοντας δικός της τον Οσμάν Μπουκαρί από το Όστιν αντί 5 εκατ. ευρώ. Γενικά από το καλοκαίρι έχει κάνει έξι κινήσεις που έχουν κοστίσει περισσότερα χρήματα από το προηγούμενο μεταγραφικό της ρεκόρ που ήταν 500 χιλ. και κρατούσε από την σεζόν 2008-2009.

Ο Ντραγκόφσκι την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 14 συμμετοχές κρατώντας τέσσερις φορές ανέπαφη την εστία του.