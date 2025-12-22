Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκλεισε το 4ο του στο σύνολο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και ήταν η 2η περίπτωση που συνέβη αυτό έπειτα από ένα αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Ισπανός τεχνικός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , με ένα ιστορικό Conference στην συλλογή του αλλά και ένα νταμπλ στα 100 χρόνια της ιστορίας του Ολυμπιακού έχει ήδη αγαπηθεί όσο λίγοι από τον κόσμο της ομάδας. Στον Ολυμπιακό από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι της ομάδας έδειξαν την εκτίμηση προς το πρόσωπό του και υπήρξε η ανάλογη και κατάλληλη χημεία.

Το πρώτο συμβόλαιο του «Μέντι» - τον οποίο ο Ολυμπιακός προσπαθούσε καιρό πριν να φέρει στην Ελλάδα και να τον πείσει να εργαστεί για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας - ήταν της τάξεως των έξι μηνών με οψιόν επέκτασης για έναν χρόνο ακόμα. Το 2ο συμβόλαιο έκλεισε αμέσως μετά την δύσκολη βραδιά με το 1-4 με την Μακάμπι, που όλοι θυμόμαστε το τι έγινε μετά με το ιστορικό ευρωπαϊκό.

Ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό που υπήρξε deal σε τέτοιο timing με τεχνικό στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα σε μία ενέργεια που έδειξε πολύ μεγάλη στήριξη - από μεριάς της διοίκησης και φυσικά του ίδιου του Βαγγέλη Μαρινάκη - προς στο πρόσωπο του Βάσκου κόουτς.

Στις 9 Μαρτίου του 2025 αμέσως μετά το τέλος του αγώνα με αντίπαλο τον ΟΦΗ ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης, ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του έμπειρου κόουτς και το γήπεδο... σείστηκε από τα χειροκροτήματα!!! Μετά το 3ο συμβόλαιο - που ήρθε λίγο μετά την ήττα με 3-0 από την Μπόντο Γκλμιτ στην Νορβηγία - υπήρξε και 4ο.

Ένα πρώτο συμβόλαιο δηλαδή και τρεις ανανεώσεις πάντα με αναβαθμισμένες απολαβές. Είναι η 2η λοιπόν φορά που ο Βάσκος κόουτς έκλεισε νέο συμβόλαιο μετά από αρνητικό αποτέλεσμα, που ήταν αυτό του 1-1 με την Κηφισιά. Την χρονική συγκυρία μετά την Μπόντο δεν την προσμετράμε καθώς οι ανακοινώσεις ήρθαν μετά την νίκη με τον ΟΦΗ με σκορ 1-0.