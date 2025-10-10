Χάρης Δούκας για Βοτανικό: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά»

Ανάρτηση σχετικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού έκανε ο Δήμαρχος των Αθηνών, Χάρης Δούκας, ο οποίος ήταν παρών στις εργασίες.

«Έπεσε πρώτη πλάκα στον Βοτανικό» ήταν κάποια από τα λόγια του Δήμαρχου των Αθηνών, Χάρη Δούκα, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο όπου γίνονται οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο ίδιος έκανε σχετική ανάρτηση με φωτογραφίες από τον χώρο και αναφέρθηκε στις πυρετώδους ρυθμούς που γίνονται οι εργασίες.

Αναλυτικά, έγραψε: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό! Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα. Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες «τρέχουν» με πυρετώδεις ρυθμούς. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη. Προχωράμε!»