Ο φορ του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσερς δεν έκρυψε την πικρία του μετά τον τραυματισμό του.

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει σταθεί εξαιρετικά άτυχος την τρέχουσα σεζόν. Ο 31χρονος Νιγηριανός φορ του Παναθηναϊκού είχε έναν σοβαρό τραυματισμό σε προπόνηση του τριφυλλιού, τον ξεπέρασε επέστρεψε και σκόραρε, αλλά όταν πήγε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής υπέστη σοβαρό τραυματισμό και ουσιαστικά θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο χρόνος απουσίας του εκτιμάται σε 2-3 μήνες. Ο Ντέσερς δεν θα βοηθήσει την εθνική του ομάδα που έφτασε στα προημιτελικά, αλλά κυρίως θα τον στερηθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπολόγιζε πολύ τον παίκτη και δαπάνησε το περασμένο καλοκαίρι ένα σεβαστό ποσό για να τον αποκτήσει.

Ο Ντέσερς με ανάρτησή του στο instagram ανέβασε μία φωτογραφία του Παναθηναϊκού κι έστειλε το δικό του μήνυμα: «Γεια σας παιδιά, δυστυχώς είχα έναν τραυματισμό στο AFCON.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο ν' αποδεχτώ ότι θα χάσω το υπόλοιπο του τουρνουά, καθώς και μια σημαντική περίοδο στον Παναθηναϊκό.

Θα είμαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της ομάδας αυτές τις εβδομάδες, θα αφοσιωθώ πλήρως στην αποκατάσταση κι ελπίζω σύντομα να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μαζί μια νίκη και ένα γκολ». Συνδύασε το μήνυμά του επίσης με ένα τριφύλλι και τη σημαία της Νιγηρίας.

