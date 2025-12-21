ΑΕΚ - ΟΦΗ: Ευκαιρίες Σαλσέδο και Νους για το 0-2, δοκάρι ο Σενγκέλια
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε από νωρίς στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Σαλσέδο έκανε το 0-1 και εν συνεχεία η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε τρεις καλές στιγμές για να διπλασιάσει το προβάδισμα της.
Δύο λεπτά μετά το γκολ, στο 4', ο Ανδρούτσος πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά ο Σάλσεδο έφυγε στην πλάτη του Βίντα, πλάσαρε εκτός περιοχής και αστόχησε.
Στο 15ο λεπτό ο Νους έκανε όμορφη ατομική ενέργεια από τα αριστερά, απέφυγε τον Μαρίν, πάτησε περιοχή, έπιασε δυνατό σουτ από διαγώνια θέση αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.
Σπουδαιότερη στιγμή ήταν στο 22ο λεπτό. Άψογη κάθετη του Σαλσέδο, ο Σενγκέλια βγήκε σε θέση βολής κι «έσπασε» το δεξί δοκάρι του Στρακόσα.
Αξιοσημείωτο πως ο Γεωργιανός εξτρέμ δεν ήταν βασικός αλλά πέρασε στο ματς αντί του Ταξιάρχη Φούντα στο 14ο λεπτό, καθώς ο διεθνής μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στο χέρι και δεν μπόρεσε να συνεχίσει.
