ΑΕΚ - ΟΦΗ: Φοβερή ενέργεια Νους, 0-1 ο Σαλσέδο (vid)
Ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικό τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» το Δικέφαλο στη μετάβαση και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό.
Ο Κωστούλας έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά, ο Νους έφυγε στο χώρο, απέφυγε τον Βίντα, έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο εξ επαφής πλάσρε σε κενή εστία για το 0-1.
Ο Ιταλο-Κολομβιανός φορ του ΟΦΗ έφτασε τα επτά γκολ στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων τα πέντε στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός έδωσε δεύτερη ασίστ στη φετινή Stoiximan Super League.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.