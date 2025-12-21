Ο ΟΦΗ προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με δημιουργό Νους και εκτελεστή Σαλσέδο.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε ιδανικό τον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη «χτύπησε» το Δικέφαλο στη μετάβαση και προηγήθηκε μόλις στο 2ο λεπτό.

Ο Κωστούλας έβγαλε υπέροχη βαθιά μπαλιά, ο Νους έφυγε στο χώρο, απέφυγε τον Βίντα, έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Σαλσέδο εξ επαφής πλάσρε σε κενή εστία για το 0-1.

Ο Ιταλο-Κολομβιανός φορ του ΟΦΗ έφτασε τα επτά γκολ στην τρέχουσα σεζόν, εκ των οποίων τα πέντε στο πρωτάθλημα, ενώ ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός έδωσε δεύτερη ασίστ στη φετινή Stoiximan Super League.