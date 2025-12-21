Η ανάρτηση της Κηφισιάς για το τελευταίο παιχνίδι του Ανδρέα Τεττέη με τη φανέλα της ομάδας.

Η 20η Δεκεμβρίου θα είναι πάντα μια ξεχωριστή ημερομηνία για τον Ανδρέα Τεττέη, καθώς αποτελεί η ημέρα που αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Κηφισιάς πριν μετακομίσει στο Κορωπί για χάρη του Παναθηναϊκού.

Ο διεθνής φορ ήταν βασικός στη σπουδαία ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, αγωνίστηκε 77 λεπτά και κατά την αλλαγή του από τον Αποστόλη Χριστόπουλο ξέσπασε σε κλάματα, ενώ δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνηση του ούτε στις δηλώσεις του στην Cosmote TV.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων έκανε ανάρτηση στα Social Media για το τελευταίο παιχνίδι του «Τέττο» με τη φανέλα της ομάδας.

«The Last Dance: Ένα αντίο γραμμένο από την καρδιά, όταν τα συναισθήματα συναντούν την κληρονομιά», ανέφερε το σχετικό post.

Ο Τεττέη μέτρησε 135 εμφανίσεις με την Κηφισιά σε επαγγελματικό επίπεδο, 45 γκολ, 17 ασίστ και πανηγύρισε τρεις ανόδους, μια από τη Γ' Εθνική και δυο από τη Super League 2.