Το συγκλονιστικό video με τον Τεττέη: Δεν άντεξε και έφυγε από την συνέντευξη
Το χθεσινό Ολυμπιακός-Κηφισιά ήταν το last dance του Ανδρέα Τεττέη με την ομάδα των βορείων προαστίων, καθώς ο επόμενος αγώνας του θα είναι φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η συναισθηματική του φόρτιση ήταν τεράστια... Τόσο τη στιγμή της αλλαγής του, όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».
Μάλιστα λόγω αυτής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις που έκανε στην Cosmote TV, καθώς αρχικά σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να σκουπίσει τα δάκρυα που είχε γεμίσει τα μάτια του, ενώ όταν επιχείρησε να απαντήσει στο αν έχει σκεφτεί οτι σε λίγες μέρες θα είναι αντίπαλος με τους σημερινούς συμπαίκτες του, λύγισε τελείως...
Έβαλε ξανά τα κλάματα και αναγκάστηκε να φύγει μπροστά από την κάμερα, καθώς αδυνατούσε να συνέλθει και να μπορέσει να πει δυο κουβέντες...
Δείτε το video...
Ενα παιδί με καρδιά και συναίσθημα.— Marka2‼️ (@Marka2free) December 20, 2025
Συγκλονιστικός Τεττέη, λύγισε στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της Κηφισιάς, δείτε βίντεο
Ο 24χρονος επιθετικός δεν άντεξε στο δικό του Last Dance με τη φανέλα της Κηφισιάς και έφυγε βουρκωμένος pic.twitter.com/JJets0DO56
Το βιογραφικό του Τεττέη
Ο Ανδρέας Τεττέη, πήγε στην Κηφισιά από τον ΠΑΟ Ρουφ, τον Ιανουάριο του 2020, πριν από περίπου 5 χρόνια δηλαδή. Με την ομάδα των βορείων προαστίων αγωνίστηκε σε 135 ματς, έχοντας 45 γκολ και 17 ασίστ.
Πέρυσι στο δεύτερο μισό της σεζόν, δόθηκε δανεικός στον Παναιτωλικό, με την φανέλα του οποίου είχε σε 13 εμφανίσεις, 2 γκολ και 3 ασίστ.
