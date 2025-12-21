Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς επιστρέφει, παίρνει ξανά τη θέση του στο δεξί άκρο για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό , την ώρα που υπάρχει ένα μόνο ερωτηματικό για την ενδεκάδα.

Με τον αρχηγό του ξανά μπροστά, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για ένα ακόμη παιχνίδι υψηλής έντασης. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μίλησε για το παιχνίδι, αλλά και για τη χρονιά που φτάνει στο τέλος της, βάζοντας στο τραπέζι τη λέξη-κλειδί: ενέργεια.

Ο αρχηγός του Δικεφάλου έμεινε εκτός από το ματς στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο (2-0), αλλά και από το παιχνίδι Κυπέλλου με τη Μαρκό (4-1). Πλέον επιστρέφει, είναι διαθέσιμος και –εκτός απροόπτου– θα βρεθεί στο δεξί άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής στο αρχικό σχήμα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

«Το να ξεκουραστώ δεν είναι θέμα πέντε ή έξι ημερών μόνο… σίγουρα είμαι καλύτερα. Το κομβικό είναι πως χωρίς ενέργεια και πάθος δεν παίρνεις νίκες. Αυτά τα στοιχεία χρειαζόμαστε σε κάθε παιχνίδι, για να δίνουμε το 200%», σημείωσε ο Ζίβκοβιτς, που έχει βάλει τη σφραγίδα του στα μεγάλα παιχνίδια της σεζόν: γκολ και ασίστ στο ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός 2-1, ασίστ στη νίκη επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (0-2) και ακόμη μία στο ΠΑΟΚ–Άρης 3-1.

Σε ό,τι αφορά τον μίνι απολογισμό του 2025, ο Σέρβος ήταν ξεκάθαρος: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε πολλά. Πρέπει απλά να νικήσουμε και να κλείσουμε τη χρονιά με νίκη. Αυτός είναι ο στόχος. Το 2025 ήταν καλό, αλλά περιμένουμε το καλύτερο στη συνέχεια».

Το ερωτηματικό στην κορυφή

Το μοναδικό πραγματικό δίλημμα για την ενδεκάδα αφορά τη θέση του φορ: Τσάλοφ ή Μύθου. Ο Ρώσος επιθετικός δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση μετά τις αποδοκιμασίες, ωστόσο παραμένει ο δεύτερος καθαρός φορ του ρόστερ. Από την άλλη, ο νεαρός Ανέστης Μύθου προέρχεται από 90λεπτη συμμετοχή με τη Μαρκό στο Κύπελλο, κάτι που επίσης μπαίνει στην εξίσωση. H λογική λέει: Τσάλοφ.

Κατά τα άλλα, τα περιθώρια επιλογών είναι περιορισμένα. Ο Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, όμως η εικόνα του ρόστερ και οι απουσίες οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

Η πιθανή ενδεκάδα

Κάτω από τα δοκάρια όλα δείχνουν Παβλένκα. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Κένι,, αριστερά ο Μπάμπα, ενώ στο κέντρο της άμυνας οι Κεντζιόρα και Βολιάκος είναι οι δύο διαθέσιμες λύσεις.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο Μεϊτέ–Οζντόεφ δύσκολα «σπάει», με τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο επιτελικού. Στα άκρα, ο Ζίβκοβιτς επιστρέφει δεξιά και ο ιδιαίτερα φορμαρισμένος Τάισον διατηρεί τη θέση του αριστερά.

«Θα είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε πολύ πιεστικοί. Το πώς θα μπούμε στο γήπεδο είναι το κλειδί», τόνισε ο Παντελής Κωνσταντινίδης, δίνοντας το στίγμα ενόψει του ντέρμπι.