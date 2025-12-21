Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 1963, σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια, το αστέρι του Γιώργου Κούδα, ανέτειλε στο γαλαξία του ελληνικού ποδοσφαίρου και το gazzetta.gr θυμάται...

Ενας πιτσιρίκος, που μόλις είχε κλείσει τα 17 χρόνια, για την ακρίβεια ήταν 17 ετών και 28 ημερών, από την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο μπήκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στη ζωή του, αλλά μπήκε για τα καλά στις ζωές των «ασπρόμαυρων».

Μύθος, ζωντανός μάλιστα καθότι βαδίζει εδώ και ένα μήνα προς την όγδοη δεκαετία της ζωής του, ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε επίσημα παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Από το ντεμπούτο του, σαν σήμερα, στις 21 Δεκεμβρίου 1963 μέχρι το φινάλε το Μάιο του 1984 αγωνίστηκε σε 607 αγώνες με την «ασπρόμαυρη» φανέλα. Όμως, η αρχή έγινε ένα χειμωνιάτικο μεσημέρι Σαββάτου, το μακρινό 1963, στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όταν ένας 17χρονος με το Νο 7 στην πλάτη, εμφανίστηκε στο χορτάρι. Το όνομά του: Γιώργος Κούδας.

Άρχισε να κλωτσάει τις πάνινες μπάλες στην παλιά λαχαναγορά της Θεσσαλονίκη και στα θρυλικά μάρμαρα του Διοικητηρίου. Έφτασε να αγωνιστεί 21 χρόνια με την φανέλα του ΠΑΟΚ, να γίνει ο ηγέτης του και εκ των κορυφαίων προσωπικοτήτων στην (σχεδόν) 100χρονη ιστορία του Συλλόγου.

Εκείνο το μεσημέρι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετώπιζε τον Εθνικό Πειραιώς, όχι στο παλιό Καραϊσκάκη, αλλά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς η φυσική έδρα των Πειραιωτών είχε κλείσει προκειμένου να τοποθετηθεί νέος χλοοτάπητας, κάτι που εκείνη την εποχή απαιτούσε εργασίες που κρατούσαν για μήνες.

Οι πολλές απουσίες εξαιτίας του επεισοδιακού αγώνα με τον Ολυμπιακό, ένα μήνα νωρίτερα, αλλά και οι τιμωρίες βασικών ποδοσφαιριστών (Σαββίδης, Γιακουμής, Λιτόπουλος), για πειθαρχικά παραπτώματα, μετά από έναν αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ανάγκασαν τον Γκιόργκι Μπαμπολτσάι να πάρει στην αποστολή τέσσερις παίκτες από την ομάδα Νέων . Ανάμεσα τους ο -άγνωστος τότε- Γιώργος Κούδας.

Ο Μαγυάρος προπονητής τόλμησε και έβαλε στην ενδεκάδα της πρώτης ομάδας, έναν 17χρονο, χωρίς φυσικά να γνωρίζει ότι θα ήταν ο ποδοσφαιριστής που θα άλλαζε το «στάτους κβο» του Συλλόγου. Ένα αδύνατο παιδάκι ζητούσε ευγενικά από τον Λέανδρο Συμεωνίδη, θρύλο του ΠΑΟΚ, να πάρει τη φανέλα με το «7» και να μπει μαζί με την υπόλοιπη ασπρόμαυρη πιτσιρικαρία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

«Για να παίξω σε εκείνη την ομάδα, είχαν προηγηθεί κάποια γεγονότα. Ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το οποίο είχε διακοπεί, όταν ο Λάζαρος ο Τσώμος πήρε την ομάδα και έφυγε. Είχε τιμωρηθεί και η ομάδα αλλά και κάποιοι παίκτες. Ήταν το ξεκίνημα του Κούλη του Αποστολίδη, του Δούκα του Ασίκη, Σταύρου Μαρβάκη, του Γιούλη Στεργιάδη και ο πέμπτος ήμουνα εγώ. Ελλείψει παικτών ανέβηκαν πέντε παιδιά από την β’ ομάδα αλλά και από την εφηβική», θυμάται ο «ασπρόμαυρος» ηγέτης κι αρχηγός της χρυσής ομάδας του ’70.

Ήταν Σάββατο και όχι Κυριακή, καθώς την επομένη έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τη Νίκη Βόλου, σε μια Αθήνα που είχε κοιμηθεί με τη φωνή του Γεωργίου Παπανδρέου να προκηρύσσει «εκλογαί άνευ χρονοτριβής», αφού πρώτα αρνήθηκε την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης από την ΕΡΕ και ανακοινώνοντας από το βήμα της βουλής «πρόγραμμα κοινωνικής και κρατικής μερίμνης προς ολόκληρον τον ελληνικόν λαόν»!

Ο Γιώργος Κούδας ξετυλίγοντας το κουβάρι των αναμνήσεων του, στο βιβλίο «της ζωής μου το παιχνίδι», θυμάται τις έντονες στιγμές της εποχής, σε μια Ελλάδα που άλλαζε.

«Εζησα, όπως κάθε άλλος άνθρωπος που γεννήθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο, σημαντικές αλλαγές που σφράγισαν την πορεία της Ελλάδας. Όταν έκανα το ντεμπούτο μου στην Α’ Εθνική τον Δεκέμβριο του 1963, θυμάμαι ‘ότι δεν είχε κοπάσει η αναταραχή και η θλίψη από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη τον Μάιο εκείνης της χρονιάς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πέντε μήνες αργότερα, το Νοέμβριο, δολοφονήθηκε ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στο Τέξας. Ήμουν 17 ετών. Η ζωή μου άλλαξε ριζικά. Έπαιζα στην Α’ Εθνική , στον λαοφιλή ΠΑΟΚ, ενώ παράλληλα στο σπίτι ακούγαμε τις συζητήσεις για τα κόμματα, για τους ανένδοτους αγώνες, για τη Φρειδερίκη, για την ΕΔΑ, για το Μίκη, για τη Νεολαία Λαμπράκη. Για τις κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονότα, που συνέβαιναν μέσα κι έξω από την Ελλάδα».

Με ΙΧ στην Αθήνα για το ντεμπούτο του Κούδα

Η μετακίνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ, από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, είχε γίνει με ΙΧ αυτοκίνητα. Ξεκίνησαν μετά την μεσημεριανή προπόνηση στην Τούμπα και κάποια στιγμή, βράδυ Παρασκευής, έφτασαν στην πρωτεύουσα.

Η διοίκηση είχε τιμωρήσει τρεις ποδοσφαιριστές, Σαββίδη, Γιακουμή, Λιτόπουλο, για πειθαρχικά παραπτώματα, ο Χασιώτης είχε αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική, οπότε ο Μπαμπολτσάι πήρε στην Αθήνα τέσσερις παίκτες από την ομάδα Νέων.

Η εφημερίδα «Μακεδονία», με αρκετή… αγωνία λόγω των απουσιών, είχε προαναγγείλει την ενδεκάδα και ανάμεσα στα ονόματα ήταν ο-άγνωστος τότε- Γιώργος Κούδας. Οι Μουσελεμίδης, Μαμόπουλος, Στεργιάδης, Μακρής, Νικολαϊδης, Ραπτόπουλος, Λέανδρος Συμεωνίδης, Τ. Μουρατίδης, Μαρβάκης, Χρ. Παπαδόπουλος ήταν οι πρώτοι 10 συμπαίκτες του «Μεγαλέξανδρου».

Το… καλωσόρισμα από φίλους του ΠΑΟ!

Ο πιτσιρικάς Κούδας δε φοβήθηκε ούτε από την… υποδοχή και αγωνίστηκε με θράσος σ’ ολόκληρο το 90λεπτο, «ενώπιον εχθρικού περιβάλλοντος, το οποίο εδημιούργησαν οι παριστάμενοι οπαδοί του Παναθηναϊκού», έχασε κάποιες ευκαιρίες, απείλησε την εστία του Βαλλιάνου με τα σουτ του, αλλά ο Εθνικός πήρε τη νίκη χάρη σ’ ένα τυχερό περισσότερο γκολ από την εκτέλεση φάουλ (η μπάλα χτύπησε στο τείχος των παικτών του ΠΑΟΚ) του Βαμβακούση.

Το συμπέρασμα του Τύπου ήταν πως ο μικρός Κούδας ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ, όμως, «έδειξε απειρίαν εις κρίσιμους στιγμάς…».

Τα πεπραγμένα του Κούδα με τον ΠΑΟΚ

Πρώτος προπονητής του ήταν ο Γκεόργκι Μπαμπολτσάι και μαζί του ο Κούδας θα καταγράψει τις πρώτες 30 από τις 607 (504 πρωτάθλημα, 70 κύπελλο, 33 Ευρώπη) συνολικά επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ρεκόρ απλησίαστο και μοναδικό.

Στέφθηκε πρωταθλητής Ελλάδας το 1976 και δύο φορές κυπελλούχος Ελλάδας, το 1972 και το 1974. Μια περίοδος γεμάτη λάμψη, δόξα, χαρές και λύπες.

Μια ζωή γεμάτη ΠΑΟΚ...

Στο διάστημα που αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ συνεργάστηκε με 110 συμπαίκτες και 17 προπονητές. Στην Ευρώπη αγωνίστηκε σε 33 αγώνες και ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ του σε διεθνή διοργάνωση σκοράροντας στο 2-1 με την αυστριακή Βίνερ τον Σεπτέμβριο του 1965.

Με την Εθνική ομάδα αγωνίστηκε 43 φορές, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι έπαιξε και σε όλες τις "μικρές" Εθνικές, αλλά και σε εκείνη των Ενόπλων.

