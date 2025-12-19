Ολυμπιακός: Ο Καμπελά αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και ετοιμάζεται για Ναντ
Έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του είναι ο Ρεμί Καμπελά, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την σχεδόν τελειωμένη υπόθεση δανεισμού του στη γαλλική Ναντ.
Ο 35χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το παιχνίδι του Σαββάτου (20/12, 20:30) με την Κηφισιά, τελευταίο του 2025, και πλέον ετοιμάζεται να γίνει συμπαίκτης του Γιουσέφ Ελ Αραμπί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος βρέθηκε στον Ρέντη, ούτως ώστε να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, πριν αναχωρήσει για την πατρίδα του για λογαριασμό των «καναρινιών». Η συμφωνία των Πειραιωτών με τους Γάλλους αφορά εξάμηνο δανεισμό, δηλαδή μέχρι το φινάλε της σεζόν, ενώ θυμίζουμε πως ο Καμπελά έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους νταμπλούχους Ελλάδος.
Μέχρι στιγμής, αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια εντός συνόρων, έχοντας 2 ασίστ, αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε συμπεριλάβει στην ευρωπαϊκή λίστα του Champions League.
