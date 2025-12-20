Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμα ματς μετά τον Άρη δεν κινήθηκε σε υψηλό τέμπο και αυτό το 1-1 με την Κηφισιά είναι ένα πολύ σκληρό αποτέλεσμα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Όπως και να το δει κανείς και έχοντας παρακολουθήσει αγώνες της Κηφισιάς δεν περίμενε πως ο Ολυμπιακός των σημαντικών ελλείψεων (με παίκτες εκτός όπως ο Ποντένσε και ο Ελ Καμπί και τον Ζέλσον με ίωση) θα είχε εύκολο έργο. Από την άλλη όμως υπήρχε η προσδοκία ο Ολυμπιακός να έχει πάρει το μαθημά του από το 0-0 με τον Άρη - ασχέτως της διαιτησίας εκεί - και να είναι πολύ πιο υποψιασμένος αγωνιστικά αλλά και ουσιαστικός.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε τόσες φάσεις για γκολ και τα τελειώματα των παικτών του ειδικά από ένα σημείο και μετά ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο σίγουρα δεν είναι ένα ευχάριστο και θετικό στοιχείο. Οι Πειραιώτες όταν κατάλαβαν πραγματικά μέσα στο παιχνίδι την αξία των 3 βαθμών φάνηκε πώς αγχώθηκαν ακόμα περισσότερο και ακόμα και με 11 λεπτά έξτρα χρόνου και την Κηφισιά να έχει μείνει με 10 παίκτες δεν βρήκαν τον στόχο για κάνουν έστω το 2-1. Σκληρό αποτέλεσμα; Σίγουρα. Και σκληρό και κακό διότι είναι ιδιαίτερα πιθανό να ρίξει τον Ολυμπιακό από την κορυφή πριν τις γιορτές.

Η Κηφισιά σκύλιασε να κρατήσει το 1-1, ο Ολυμπιακός δεν είχε αποδοτικό σχέδιο

Η Κηφισιά από την πλευρά της ακόμα και με καθυστερήσεις ή παίκτες της να βγάζουν διαρκώς προβλήματα (όπως ο γκολκίπερ Ραμίρεζ που έπεσε τουλάχιστον 3 φορές κάτω) είχε ένα σαφές πλάνο. Σαφές ως προς την στόχευσή της. Σκύλιασε αγωνιστικά να κρατήσει αυτό το 1-1. Ο Ολυμπιακός από την άλλη αποδοτικό επιθετικό σχέδιο δεν είχε. Πήγε στα άκρα ο Τσικίνιο, πήγε στα άκρα ακόμα και ο Ταρέμι, η είσοδος του Νασιμέντο δεν έδωσε κάτι έξτρα στην γραμμή κρούσης, ο Ζέλσον δεν ήταν στα καλά του και ο Γιάρεμτσουκ έχανε την μία φάση πίσω από την άλλη.

Ο δε Στρεφέτσα στην φάση που κλέβει εξαιρετικά και βγαίνει απέναντι στον Ραμίρεζ εκεί πρέπει να την τελειώσει. Εκεί το γκολ το βάζεις. Εκεί με όλες σου τις δυνάμεις στέλνεις τη μπάλα στα δίχτυα. Όπως και όταν είσαι ο Γιάρεμτσουκ και έχεις τουλάχιστον 3 τετ α τετ το ένα κανονικά το βάζεις με την ποιότητα που δεδομένα έχεις. Γενικά εξτρέμ και επιθετικοί καλόν βαθμό δεν πήραν και το μόνο γκολ του Ολυμπιακού προήλθε από ατομική ενέργεια, αυτή του Ταρέμι.

Για το τέλος για τη διαιτησία θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε χειριστεί πιο καλά το θέμα των συνεχών διακοπών από ένα σημείο και μετά. Προφανώς δεν φταίει αυτό για την κακή εικόνα του Ολυμπιακού που φάνηκε ότι δεν διάβασε σωστά την επόμενη ημέρα του 0-0 με τον Άρη. Το ζήτημα της συνολικής διαχείρισης του ματς, της 11άδας αλλά και των αλλαγών προφανώς και αγγίζει και τον κόουτς Μεντιλίμπαρ ειδικά σε ότι αφορά στο πώς έπαιζε η ομάδα μπροστά και στους ρόλους των παικτών. Η βραδιά αυτή δεν είχε καθόλου καλό πρόσημο για τον Ολυμπιακό και καλό θα είναι αυτή την φορά να προκύψει μία πιο σωστή προσέγγιση για την συνέχεια και έτσι να σταματήσει η ομάδα να δίνει αγωνιστικά δικαιώματα.