Ο Ισπανός τεχνικός είναι που κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας του Ολυμπιακού για τον αγώνα απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Ισπανός προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων ως προς την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Κηφισιά. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1, που θα διεξαχθεί στο γήπεδο Καραϊσκάκη: Τζολάκης γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι, άξονας με Έσε και Μουζακίτη, Ταρέμι πίσω από τον Γιάρεμτσουκ και στα 2 άκρα Στρεφέτσα και Τσικίνιο.