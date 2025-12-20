Στο 66' ο Μαρτίνες έκανε το 1-0 για τον Βόλο εναντίον του Παναιτωλικού.

Ο Βόλος βρήκε πρώτος γκολ στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Στο 66' ο Πίντσι βρήκε ωραία τον Χάμουλιτς που έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Λάμπρου βρήκε άτσαλα τη μπάλα και δεν μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά ο Μαρτίνες ήταν στη σωστή θέση κι από τη μικρή περιοχή σκόραρε για το 1-0.

Το γκολ του Βόλου για το 1-0