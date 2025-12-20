Ο Παναιτωλικός είχε δύο πολύ καλές στιγμές στον Βόλο για να προηγηθεί με Μάτσαν και Αγκίρε.

Ο Παναιτωλικός ήταν πιο απειλητικός από τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές στιγμές για να μπει μπροστά στο σκορ.

Στο 30' έγινε η πρώτη καλή στιγμή του ματς. Σε γύρισμα από αριστερα έκανε εντός περιοχής το δεξί σουτ ο Μάτσαν κι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης.

Στο 37' ο Σιαμπάνης σε βολέ του αντίπαλου γκολκίπερ, του Τσάβες, βγήκε από την περιοχή κι απομάκρυνε προ του Άλεξιτς.

Στο 38' ο Παναιτωλικός είχε τη μεγαλύτερή του ευκαιρία. Ο Μανρίκε έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Αγκίρε έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Στο 45' ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Λάμπρου από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Χουάνπι στόπαρε κι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Τσάβες.