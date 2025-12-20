Βόλος - Παναιτωλικός: Σημαντικές ευκαιρίες έχασαν οι Αγρινιώτες
Ο Παναιτωλικός ήταν πιο απειλητικός από τον Βόλο στο πρώτο ημίχρονο και είχε δύο καλές στιγμές για να μπει μπροστά στο σκορ.
Στο 30' έγινε η πρώτη καλή στιγμή του ματς. Σε γύρισμα από αριστερα έκανε εντός περιοχής το δεξί σουτ ο Μάτσαν κι απέκρουσε εντυπωσιακά ο Σιαμπάνης.
Δείτε ΕπίσηςΑστέρας Aktor - Άρης 0-1: Τα highlights του αγώνα
Στο 37' ο Σιαμπάνης σε βολέ του αντίπαλου γκολκίπερ, του Τσάβες, βγήκε από την περιοχή κι απομάκρυνε προ του Άλεξιτς.
Στο 38' ο Παναιτωλικός είχε τη μεγαλύτερή του ευκαιρία. Ο Μανρίκε έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Αγκίρε έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι.
Στο 45' ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή ευκαιρία. Ο Λάμπρου από αριστερά έκανε το γύρισμα, ο Χουάνπι στόπαρε κι εκτέλεση από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό, αλλά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Τσάβες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.