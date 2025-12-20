Ο Παναθηναϊκός έβγαλε μπλουζάκια για την ενίσχυση του «A Little Shelter»

Παναθηναϊκός: Έβγαλε μπλουζάκια για να ενισχύσει το «A Little Shelter»
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο όχι μόνο για τους ανθρώπους, αλλά και για τα ζωάκια. Οι «πράσινοι» μετά την αντιπροσωπεία των παικτών τους που επισκέφθηκε τα νοσοκομεία «Μητέρα» και «Υγεία» μοιράζοντας απλόχερα δώρα και χαμόγελα, έκαναν μία ακόμη κοινωνική δράση.
Έβγαλαν μία σειρά από μπλουζάκια σε συνεργασία με το «A Little Shelter» και τα έβαλαν προς πώληση στην μπουτίκ της ομάδας και το ηλεκτρονικό κατάστημα με σκοπό όσα έσοδα συγκεντρωθούν από τις πωλήσεις τους να πάνε στον οργανισμό αυτόν.
Υπενθυμίζουμε πως το «A Little Shelter» βρίσκεται από τις αρχές Νοεμβρίου στην θέση του κεντρικού χορηγού της φανέλας του Παναθηναϊκού κι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι και τις 28 Φλεβάρη του 2026, με το «τριφύλλι» να έχει την απόλυτη συναίνεση του μεγάλου χορηγού του γι' αυτό.
This Christmas, every tee makes a difference 🎄👕 Designed to give back 🐾— Panathinaikos F.C. (@paofc_) December 20, 2025
PAOFC x A Little Shelter collection out now
➡️ https://t.co/BgLEEjKaiU#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/Dr5ZdM5YOX
