Ο Μανού Γκαρθία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και δεν θα μπορούσε να μην επισκεφθεί τους άλλοτε συμπαίκτες του στον Άρη.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του Λευκού Πύργου, προχθές (17/12), ο Μανού Γκαρθία κοινοποίησε την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και σήμερα (19/12) βρέθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νέου Ρυσίου όπου συνάντησε φίλους και παλιούς συμπαίκτες. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός εκμεταλλεύτηκε το κενό του Πρωταθλήματος στο MLS το οποίο θα ξεκινήσει ξανά στα τέλη του ερχόμενου Φλεβάρη, προφανώς όμως ο ίδιος θα πρέπει να επιστρέψει νωρίτερα στο Κάνσας για να πάρει μέρος στην προετοιμασία της ομάδας του.

Η πορεία του βραχύσωμου ποδοσφαιριστή στην Κάνσας Σίτι μπορεί να διαχωριστεί σε δύο περιόδους καθώς ξεκίνησε εντυπωσιακά έχοντας δύο γκολ και έξι ασίστ έως τον περασμένο Ιούλη αλλά συνεχίστηκε με προβλήματα. Για την ακρίβεια αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμού και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το τελευταίο του «γεμάτο» παιχνίδι ήταν τον περασμένο Ιούλη απέναντι στη Νέα Υόρκη. Η συνέχεια ήταν κάπως περίπλοκη και για τον ίδιο.

Ο Μανού Γκαρθία είχε παραχωρηθεί «πακέτο» με τον Σάπι Σουλεϊμάνοφ από τον Άρη στην Κάνσας Σίτι με συνολικό ποσό 6 εκατ. ευρώ. Ο Ρώσος ακραίος επιθετικός έχει απολογισμό δύο τερμάτων και πέντε ασίστ στο σύνολο των 32 αγώνων του με την ομάδα του MLS αλλά στα τελευταία παιχνίδια, απώλεσε τον αγωνιστικό ρόλο που είχε.

Επ’ ευκαιρία της επιστροφής του στη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας στο αθλητικό κέντρο στο Νέο Ρύσιο, ο Γιώργος Γκουγκουλιάς κοινοποίησε την επίσκεψη του Μανού Γκαρθία εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του γι’ αυτή τη συνάντηση.