Οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μαζί με τον Τάκη Φύσσα, επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο Μητέρα, μοιράζοντας δώρα, αγκαλιές και στιγμές χαράς στα παιδιά.

Μια ξεχωριστή ημέρα γεμάτη χαρά και συγκίνηση έζησαν τα παιδιά του Νοσοκομείου Μητέρα, χάρη στην επίσκεψη των παικτών του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Αντιπρόεδρο της ομάδας, Τάκη Φύσσα, οι ποδοσφαιριστές πέρασαν από τους θαλάμους για να μοιράσουν δώρα, αγκαλιές και χαμόγελα, προσφέροντας στιγμές που μένουν στην καρδιά.

Οι μικροί ήρωες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ποδοσφαιριστές, να φωτογραφηθούν μαζί τους! Τη στιγμή μοιράστηκε η Πράσινη ΠΑΕ στο Instagram με φωτογραφίες από την επίσκεψη των παικτών.