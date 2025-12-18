Γιάρεμτσουκ: «Δεν αλλάζουν τα κίνητρά μου»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αναφέρθηκε στην απουσία του Ελ Καμπί και στους δικούς του στόχους με τον Ολυμπιακό.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έδειξε την ποιότητά του και στο ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή μίλησε στην Cosmote TV για την απουσία του Ελ Καμπί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Αναλυτικά όσα είπε ο 30χρονος Ουκρανός επιθετικός:

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Η ομάδα βρίσκεται σε μια καλή στιγμή. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες σε κάθε ματς και είμαστε πολύ επικίνδυνοι. ‘Εχουμε ποιοτικούς παίκτες σε κάθε θέση και για το τελευταίο ματς της χρονιάς θέλουμε από όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να μας υποστηρίξει για να προσθέσουμε ακόμα τρεις πόντους».

Για το αν μπορεί να επαναλάβει ανάλογο με τον περσινό δεύτερο γύρο:

«Δεν ξέρω. Στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Δουλεύω το ίδιο κάθε μέρα και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Θα προσπαθήσω, παίρνοντας περισσότερο χρόνο, να δείξω την ποιότητα μου».

Για το αν έχει έξτρα κίνητρα λόγω της απουσίας του Ελ Καμπί:

«Τα κίνητρα μου δεν αλλάζουν. Πάντα δουλεύω σκληρά. Για μένα δεν έχει σημασία. Είτε παίξω πέντε λεπτά, είτε τρία, είτε τριάντα δευτερόλεπτα πάντα θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για την ομάδα. Αν παίζω περισσότερο θα είναι φανταστικά. Αν όχι, τίποτα δεν αλλάζει».