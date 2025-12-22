Η παρακάμερα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε πρωταγωνιστές τους Μύθου, Τάισον, Κωνσταντέλια.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το 2025 με μία σπουδαία νίκη σε ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού.

Ο Κωνσταντέλιας και ο Τάισον έδωσαν μία ακόμα παράσταση, ένα μοναδικό σόου. Ο πρώτος είχε γκολ, ο δεύτερος ασίστ και μαζί ήταν και οι δύο πηγή κινδύνου για την άμυνα του τριφυλλιού.

Ο Ανέστης Μύθου, όμως, επίσης ήταν στους πρωταγωνιστές. Στο πρώτο του ματς ως βασικός στο πρωτάθλημα και μάλιστα σε ντέρμπι, πέτυχε γκολ και είχε και δύο σημαντικές ευκαιρίες.

Ο 18χρονος φορ όταν έγινε αλλαγή δέχθηκε την ζεστή αγκαλιά του προπονητή του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ ο Τάισον την ίδια στιγμή «ντόπαρε» ψυχολογικά τον Ρώσο επιθετικό Φίοντορ Τσάλοφ.

Φυσικά ο Βραζιλιάνος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο με το σύνθημα «είναι τρελός ο Τάισον». Όσο για τον Κωνσταντέλια, εμφανίστηκε με το γνωστό χαμόγελο σε ένα ακόμα ματς, είχε μαγικές ενέργειες και ο κόσμος έδειξε την λατρεία του.

Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στην παρακάμερα του ΠΑΟΚ