Ο Γιώργος Τσακίρης καταπιάνεται με όσα έχει καταφέρει ήδη ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ και για το διάστημα διακοπής που ξέρει να αξιοποιεί...

Η αναγνώριση όλων, του κόσμου της ΑΕΚ, του κοινού των αντιπάλων, της συντριπτικής πλειοψηφίας των Μέσων (αν όχι όλων), σχετικά με την εικόνα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη. Συνιστά την απόδειξη και επιβεβαίωση πως αποτελεί την κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα τούτη την περίοδο, ίσως μαζί με τον Λεβαδειακό, με τη διαφορά ότι το πολύ καλό σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου δεν έχει και Ευρώπη για να απογειώνεται και ο βαθμός δυσκολίας, ωστόσο για το μέγεθος και την ιστορία της ομάδας της Βοιωτίας, όσα γίνονται στο χορτάρι είναι απίθανα, τη στιγμή που παρατηρείται φοβερή συνέχεια και συνέπεια. Για τον Δικέφαλο είναι μία υπέροχη περίοδο, απολαυστική, έπειτα από εκείνη στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου έως και το πρώτο 10ημερο του Οκτωβρίου όπου πήγαινε ...τρένο, με σημαντικότερη επιτυχία την προκριματική διαδικασία του Conference League, αλλά και εντός συνόρων που έτρεχε νίκες μόνο και μία ισοπαλία στην Λάρισα: μέχρι την αναμέτρηση με την Τσέλιε εκτός για την Ευρώπη και τα ματς με ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός!

Ωστόσο από την αναμέτρηση Κυπέλλου με την Ηλιούπολη (τελευταία κακή παρένθεση εικόνας παρά τη νίκη της ΑΕΚ στις 29/10) και ειδικά από τον αγώνα της ομάδας του Νίκολιτς στην Κρήτη με τον ΟΦΗ, ο διακόπτης γυρνάει και ο Δικέφαλος βγάζει υπέροχα ...γούστα στο χορτάρι σε σερί παιχνιδιών σε Ελλάδα και Ευρώπη έως και το εμφατικό τελευταίο πέρασμα με πέντε γκολ στην έδρα του Παναιτωλικού που αποτελούσε μια εκ των φορμαρισμένων ομάδων από την ημέρα που ανέλαβε ο Γιάννης Αναστασίου! Πράγματι αυτό το διάστημα, από τις αρχές Νοεμβρίου έως και προχθές (περίπου ενάμιση μήνα) η Ένωση είναι απολαυστική και οι παραστάσεις που δίνει στο χορτάρι μοναδικές, σε επίπεδο ποδοσφαιρικής εικόνας, παραστάσεις ανεξαρτήτου διοργάνωσης, θεσμού, αντιπάλου και βαθμού δυσκολίας.

Προφανώς και όλο αυτό πιστώνεται κυρίως στον Μάρκο Νίκολιτς και έπειτα φυσικά στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ... Η δουλειά είναι απόλυτα στοχευμένη και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Σέρβος τεχνικός δικαιώνεται στα λόγια του σχετικά με το πότε περίμενε την ομάδα του να αρχίσει να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να βγάζει σημαντικά εύκολα τρεξίματα και εντάσεις που δεν γινόταν να το κάνει νωρίτερα, προφανώς λόγω σχεδιασμού ανταπόκρισης στην προκριματική διαδικασία για την Ευρώπη: τότε που σημείωνα σε τούτο το χώρο και site ότι το τρία στα τρία της Ένωσης του Νίκολιτς στο Conference League (δίχως μαξιλαράκι ασφαλείας) μετατρέπει κατά 50% τη σεζόν -η οποία μόλις ξεκινούσε- σε επιτυχημένη... Έπειτα ακολουθούσαν οι νίκες με φτωχά σκορ και χαμηλές, η αλήθεια είναι εντάσεις από τους "κιτρινόμαυρους", όπου αναδείκνυαν ένα πρόβλημα το οποίο είχε εξηγήσει ότι θα λυθεί (και έγινε) στην πορεία ο Νίκολιτς.

Αρχικά λοιπόν η εστίαση του Μάρκο Νίκολιτς προφανώς και ήταν αποκλειστικά να πετύχει αυτό που έχει καταφέρει ξανά και ξανά στο παρελθόν στους πάγκους που βρέθηκε: να κλειδώσει την ευρωπαϊκή παρουσία. Άλλωστε ήταν και ένας εκ των βασικών λόγων που τον έκαναν να επιθυμεί να αποχωρήσει από τους πάγκους στην Ρωσία... Μέσα από αυτή τη διαδικασία κατάφερε να αποβάλλει την ...λουζεριά που είχε ποτίσει στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΚ μέσα από τη διαδικασία των περσινών play offs. Οι νίκες με... μισό μηδέν "πότιζαν" το ...δέντρο του χαρακτήρα της νικήτριας ομάδας για την Ένωση και έπειτα ήταν θέμα χρόνου η νίκη σε ντέρμπι (εκτός μάλιστα στην Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού) και το απολαυστικό ποδόσφαιρο: σε περίοδο μάλιστα που ήταν και είναι σχεδόν αποδεκατισμένος ο Δικέφαλος από τη μέση και μπροστά (είχε και κάποιους ακόμη έχει εκτός Ελίασον, Ζίνι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Πιερό, Μάνταλο) και όμως πέρασε από πάνω από τους αντιπάλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, συναρπάζοντας με το ποδόσφαιρό της.

Πρόκειται για επίτευγμα, όλα τα παραπάνω, του στρατηγού Μάρκο Νίκολιτς και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Όπως και το σωστό της επιλογής - εισήγησης του Χαβιέρ Ριμπάλτα αλλά και της απόφασης του Μάριου Ηλιόπουλου ο οποίος ταξίδεψε στο Βελιγράδι και αφού συναντήθηκε με τον Σέρβο τεχνικό εμπέδωσε ότι αξίζει να γίνει η οικονομική υπέρβαση μιας και συνιστά (και δικαιολογημένα) τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του κιτρινόμαυρου πάγκου! Έχουν μείνει δυο ματς πολύ σοβαρά για να κλείσει η χρονιά για την ΑΕΚ: με την Κραιόβα παίζεται η πρώτη τετράδα για την Ένωση πού δίνει πολλά περισσότερα από ένα απλά καλό πλασάρισμα στην League phase του Conference League και ακολουθεί η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ όπου κλείνει το 2025 και με νίκη θα βρει την ΑΕΚ μόλις στο -1 από την κορυφή και φυσικά μέσα σε όλους τους στόχους. Το πιο σημαντικό ότι ακολουθούν 3 εβδομάδες διακοπής και 2 από αυτές ουσιαστικής δουλειάς (σαν περίοδο προετοιμασίας) και είδαμε πόσο ουσιαστικά και εύστοχα αξιοποιεί τις διακοπές αγωνιστικής δράσης ο Σέρβος τεχνικός του Δικέφαλου!

***Το σημειώνω το τελευταίο της δυνατότητας επιπλέον δουλειάς για τον σούπερ ικανό Μάρκο Νίκολιτς διότι ακολουθούν μετά τη διακοπή των Χριστουγέννων πολύ σημαντικά ματς για την ΑΕΚ: εκτός με Άρη, μέσα από τον Παναθηναϊκό, Πανσερραϊκό και ΠΑΟΚ εκτός... Η ομάδα πρέπει να είναι αρκετά έτοιμη για αυτές τις αγωνιστικές προκλήσεις που θα δύναται να την απογειώσουν! Θα χρειαστεί και η αξιοποιήσει με τον Ριμπάλτα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου...